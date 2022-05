Auch wenn die Zahlen bei der Versammlung des Ostbeverner Versicherungsvereins für ausgesprochen helle Mienen bei den Mitgliedern sorgten, so gab es dennoch ein bisschen Wehmut an diesem Abend. Denn nach 24-jähriger Tätigkeit im Aufsichtsrat war für Johannes Kuhlmann Schluss. Zwölf Jahre lang war er Vorsitzender gewesen.

Ein Traumergebnis in allen Bereichen präsentierte der Ostbeverner Versicherungsverein seinen Mitgliedern am Mittwochabend in der Gaststätte Mersbäumer. Das Zahlenwerk, das der Vorstand vorlegte, veranlasste auch den inzwischen ausgeschiedenen Aufsichtsratsvorsitzenden Johannes Kuhlmann zu der Aussage: „Das beste Ergebnis in meiner langjährigen Tätigkeit als Aufsichtsratsvorsitzender.“ Die Mitglieder waren sehr zufrieden. Es gab keine Nachfragen und die Entscheidungen fielen alle einstimmig aus.

Kuhlmann gibt sein Amt ab

Doch kam auch etwas Abschiedsstimmung auf: Nach 24-jähriger Tätigkeit im Aufsichtsrat war für Johannes Kuhlmann Schluss. Zwölf Jahre lang war er Vorsitzender gewesen. Aus Altersgründen konnte er sein Ehrenamt nun nicht weiter ausüben. Zu seinem Nachfolger wurde sein Stellvertreter Landwirt Bernd Lummer (Oelde), gewählt. Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender ist Stefan Leuer (Westbevern). Dem sechsköpfigen Aufsichtsrat gehören zusätzlich Stefan Hagedorn (Milte), Helmut Pöhling (Einen), Klaus-Martin Decker (Telgte) und Andreas Pohlmann (Ostbevern) an. Aufsichtsratsvorsitzender Johannes Kuhlmann leitete am Mittwochabend vor rund 70 Mitgliedern letztmals die Mitgliederversammlung. Er begrüßte neben den Mitgliedern und Gästen auch Bürgermeister Karl Piochowiak.

„ »Die Feuerversicherung bildet das Kerngeschäft des Vereins. 2 004 291 Euro Beitrag zahlten die Versicherten in 2021. “ Dieter Schulze Zumkley

Der geschäftsführende Vorstandsvorsitzende Dieter Schulze Zumkley präsentierte die Bilanz: Mit 1881 Mitgliedern, 4584 Verträgen und rund 3,14 Millionen Euro an Beitragseinnahmen und einem Beitragszuwachs von 2,75 Prozent sei der Verein sehr zufrieden. Bei einer Schadenquote von 16,1 Prozent hat der Verein 1 894 000 Euro der Rückstellung für Beitragsrückerstattung zugeführt. Im Einzelnen betrug die Rückerstattung in der landwirtschaftlichen Feuerversicherung 75 Prozent, in der Wohngebäudeversicherung zehn Prozent und in der Sparte Hausrat 15 Prozent.

„Die Feuerversicherung“, so Dieter Schulze Zumkley, „bildet das Kerngeschäft des Vereins. 2 004 291 Euro Beitrag zahlten die Versicherten in 2021 (plus 2,2 Prozent).“ Die Wohngebäudeversicherung verzeichnete mit 736 000 € Beitragseinnahmen einen Zuwachs von 4,8 Prozent und die Hausratversicherung mit 211 897 Euro eine Steigerung von 0,8 Prozent. Mit 169 Schadensfällen und einem damit verbundenen Schadenaufwand von 504 900 Euro liegt dieser deutlich unter dem Aufwand des Vorjahres mit 1,42 Millionen Euro.

Jahresüberschuss von 95 000 Euro

„Nach Zahlung von Steuern und Rückerstattung verbleibt ein Jahresüberschuss von 95 000 Euro. Dieser wird der freien Rücklage zugeführt und somit das Eigenkapital auf 2 879 000 Euro gestärkt“, erklärte Schulze Zumkley. Die Zukunft nachhaltig zum Wohle der Mitglieder zu gestalten, sei das Ziel des Vereins: „Wir streben ein gesundes Wachstum von drei Prozent an. Die Regionalität vor Ort wollen wir weiter stärken.“ Mit der Ostwestfälischen Revisions- und Treuhand GmbH wurde für das Rechnungsjahr 2022 das Wirtschaftsprüfungsunternehmen aus Bielefeld als Abschlussprüfer einstimmig gewählt.

Die Mitgliederversammlung sprach Vorstand und Aufsichtsrat ihr volles Vertrauen aus. Beide Gremien wurden einstimmig entlastet, dem Jahresabschluss wurde zugestimmt.

Laudatio in Gedichtform

Dem Vorstandsvorsitzenden Dieter Schulze Zumkley war es vorbehalten, die Laudatio auf den scheidenden Aufsichtsratsvorsitzenden Johannes Kuhlmann zu halten. In seiner humorvollen Art, teilweise in Gedichtform, ließ er die erfolgreiche Zeit Kuhlmanns Revue passieren. 24 Jahre lang hatte dieser als Landwirt und gelernter Bankkaufmann immer ein besonders geschultes Auge auf das Zahlenwerk. Für den reibungslosen Ablauf zu Hause während seiner Abwesenheit habe seine Ehefrau Ursula gesorgt. Dafür gab es ein großes Dankeschön, verbunden mit einem großen Blumenstrauß.

Der ausführliche Geschäftsbericht 2021 steht auf www.ostbeverner.de zur Verfügung.