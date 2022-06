Trotz Schwierigkeiten möglich

Tobias Demmer, an der Loburg für die Praktika zuständig, spricht in einem Interview über die wichtigen Erfahrungen, die Schüler in einem Praktikum machen.

Ein Betriebspraktikum ist stets eine besondere Herausforderung für die Jugendlichen. Das weiß auch Tobias Demmer, der Betreuungslehrer für die Praktika an der Loburg ist. Mit ihm sprach Clara Frönd, Schülerpraktikantin bei den Westfälischen Nachrichten.

Herr Demmer, die Corona-Pandemie hat vieles verändert. Denken Sie, dass auch eine große Veränderung bei den Praktika festzustellen ist?

Demmer: Ja, in der Tat gibt es eine Veränderung. Eigentlich ist Ende Januar unser Stichdatum, bis zu dem alle Schüler rückmelden sollen, wo sie ihr Praktikum machen. Dies war in den letzten beiden Jahren aufgrund von Corona nicht einzuhalten, da viele Betriebe einfach überhaupt nicht planen konnten, ob im Juni das Praktikum möglich ist. Viele Schüler haben daher wirklich auf den letzten Drücker ihren Praktikumsplatz erhalten. Ich bin aber sehr froh, dass wieder alle Schüler einen Platz bekommen haben.

Und was ist mit Veränderungen bei der Durchführung?

Demmer: Inwiefern es während der Durchführung irgendwelche großen Einschränkungen aufgrund von Corona gab, werden wir dann beim Auswertungstag nach dem Praktikum erfahren. Ich denke aber, dass sich diese in Grenzen halten werden.

An der Loburg wird zwischen einem Betriebspraktikum in der neunten und einem sozialen Praktikum in der zehnten Stufe unterschieden. Was ist der Unterschied zwischen einem sozialen und einem Betriebspraktikum?

Demmer: Das klassische Betriebspraktikum dient dazu, einen ersten Eindruck in die Berufswelt zu bekommen. Im besten Falle finden die Schülerinnen und Schüler natürlich eine Praktikumsstelle, die zu ihren Interessen und Stärken passt. Ich habe den Eindruck, dass dies bei der Mehrheit unserer Schüler der Fall ist. Aber auch das Praktikum in einem Berufsfeld, das zunächst vielleicht nicht unbedingt auf der Wunschliste steht, kann eine echte Bereicherung darstellen, so dass sich für Schüler eine ganz neue Richtung in ihrer Berufsorientierung auftut, an die sie vorher noch gar nicht gedacht haben. Selbstverständlich wird es auch in diesem Jahr bei einigen die Erkenntnis geben, dass sie den Beruf für sich später ausschließen können; meines Erachtens nach auch ein wichtiger Schritt in der eigenen Berufsorientierung.

Und das Sozialpraktikum?

Demmer: Während das Betriebspraktikum der eigenen Berufsorientierung dienen soll, hat das Sozialpraktikum einen anderen Schwerpunkt. Ziel ist beim Sozialpraktikum eine stärkere soziale Sensibilität zu vermitteln. Die Schüler verlassen für eine begrenzte Zeit den relativ geschützten Rahmen der Schule und lernen durch die intensive Begegnung mit anderen Menschen Bereiche des Lebens kennen, die für die eigene Wertorientierung wesentliche Anstöße geben können.

Können Sie Beispiele nennen?

Demmer: Das Sozialpraktikum wird in Krankenhäusern, Altenheimen, Sozialstationen und Behinderteneinrichtungen durchgeführt. Dabei besteht der Anspruch, Menschen in einem Umfeld zu erfahren, das nicht der heutigen Schülergeneration entspricht.

Das Fazit?

Demmer: Beide Praktika haben ihre Berechtigung: Zum einen sollen die Schüler am Ende ihrer Schulzeit nicht einfach nur den Abschluss in den Händen halten, sondern sie sollen auch befähigt werden, eine eigene Entscheidung im Hinblick auf den Übergang ins Berufsleben selbstverantwortlich treffen zu können. Hierzu kann das Betriebspraktikum einen wichtigen Beitrag leisten. Damit einher geht das Ziel einer Schule, Schüler zu reifem, mündigem und verantwortungsbewusstem Handeln zu motivieren, das durch das Sozialpraktikum in besonderer Weise gefördert werden kann.

Denken Sie, dass die Praktika den Schülerinnen und Schülern helfen, im späteren Berufsleben klarzukommen?

Demmer: Wenn ich am Ende der Schullaufbahn die Abiturienten frage, was sie nach dem Abitur machen werden, erwähnen sehr viele auch das Betriebspraktikum als eine wichtige Erfahrung. Es sind nicht wenige, die aufgrund des Praktikums einen bestimmten Weg einschlagen. Auch kommt von Ehemaligen beim Berufskontakttag oder beim Abi­ball häufig der Hinweis, wie wichtig Praktika für ihren persönlichen Werdegang waren. Daher möchte ich an dieser Stelle auch noch mal allen Betrieben danken, die in den letzten Jahren immer wieder bereit waren, unsere Schüler in ihre Betriebe aufzunehmen. Ich habe gerade heute wieder Praktikanten in ihren Betrieben besucht, und ich bin jedes Mal positiv überrascht, mit wie viel Engagement die meisten unserer Praktikanten betreut werden.