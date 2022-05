71 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine sind aktuell in der Bevergemeinde bei der Ausländerbehörde registriert. „Davon haben 62 Personen Hilfeleistungen beantragt“, berichtete Ordnungsamtsleiterin Barbara Roggenland in der jüngsten Sitzung des Bildungs-, Generationen- und Sozialausschusses. Zum Vergleich: Vor einem Monat waren es noch 102 Ukrainer, die in Ostbevern registriert waren.

Dreiköpfige Familie aus Syrien angekommen

Neben den Menschen aus der Ukraine, kommen auch andere Hilfesuchende in der Bevergemeinde an. So kam in der vergangenen Woche eine dreiköpfige Familien aus Syrien.

Hinsichtlich der Unterbringungssituation sagte Barbara Roggenland, dass insgesamt 101 Flüchtlinge in gemeindlichen Unterkünften oder in von der Gemeinde angemieteten Wohnungen untergebracht. 42 Menschen bewohnen die Unterkunft an der Bahnhofstraße 92. In der Schule in Brock sind 16 Personen untergebracht. Alle weiteren leben in angemieteten Wohnungen. 25 Geflüchtete aus der Ukraine sind aktuell in gemeindlichen Unterkünften untergebracht. In den Räumlichkeiten der Christengemeinde leben aktuell 16 Personen. Die Turnhalle ist aktuell noch nicht belegt.