Über 40 Jahre alte Figuren

Ostbevern

Über 40 Jahre alt sind die Krippenfiguren der Krippe im St.-Ambrosius Kindergarten. Und deswegen werden sie auch besonders gehegt und gepflegt. Schon die Kleinsten wissen, dass sie damit vorsichtig umgehen müssen. Jeden Montag in der Adventszeit stellen sie neue Figuren in die Krippe, de so von Woche zu Woche wächst.

Von Anne Reinker