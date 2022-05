Über 70 Aussteller sind bei der Messe "Bauen und Leben“ dabei

Foto:

Während der Gewerbeschau „Bauen und Leben“ am Sonntag (22. Mai) wird es im Bereich des Gewerbegebietes Ost zu erheblichen Verkehrseinschränkungen kommen, kündigt die Gemeindeverwaltung bereits jetzt in einer Pressenotiz an. Die Raiffeisenstraße, die Robert-Bosch-Straße sowie die von-Siemens-Straße sind ab 11 Uhr für jeglichen Fahrzeugverkehr gesperrt. Aufgrund des zu erwartenden Besucheraufkommens sind Verkehrsbehinderungen auf der Wischhausstraße und auf der von-Liebig-Straße sowie auch auf den umliegenden Straßen nicht ausgeschlossen, heißt es weiter. Ortskundige Fahrer sollten den Bereich großräumig umfahren. Parkplätze für Besucher der Gewerbeschau stehen am Beverbad am Hanfgarten, auf dem Mitfahrer-Parkplatz an der B 51, auf dem Aldi-Parkplatz an der Wischhausstraße und auf dem Friwo-Parkplatz an der von-Liebig-Straße zur Verfügung. Auf dem Friwo-Parkplatz ist außerdem ein Parkplatz explizit für Fahrräder eingerichtet. Von den Parkplätzen ist der Veranstaltungsbereich fußläufig jeweils in wenigen Minuten erreichbar, appelliert die Gemeinde die Parkplätze zu nutzen.