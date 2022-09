Über die Zukunft und die Zuversicht

Ein Blick in die Zukunft werfen und Zuversicht schöpfen – unter diesem Leitgedanken steht ein Aufführung von „Starlights & Band“ in der Pfarrkirche St. Ambrosius. Dafür hat sich das Ensemble Unterstützung geholt.

Das Ensemble „Starlights & Band“ organisiert am 23. September eine Aufführung in der katholischen Pfarrkirche St. Ambrosius

Unter dem Leitspruch „Zukunft braucht Zuversicht“ veranstaltet „Starlights & Band“ am 23. September (Freitag) um 18.30 Uhr eine Aufführung in der Pfarrkirche St. Ambrosius. Bereits Mitte 2020, mitten in der Corona-Krise, wählte das Vorbereitungsteam diesen Leitgedanken. Inzwischen sind sich die Starlights laut einer Ankündigung sicher: „Zuversicht brauchen wir zwei Jahre später mehr denn je.“

Die Zuhörer werden an besagtem Freitagabend nicht nur mit Chorgesang (geistiges Liedgut sowie Rock- und Pop-Songs) unterhalten, sondern inhaltlich auf vielfältige Art und Weise angeregt, den Leitspruch zu spüren.

„Klimawandel, Krieg und Corona beherrschen die Schlagzeilen. Wenn wir da an die Zukunft denken, geht der Blick auf die kommenden Generationen“, heißt es in der Pressemitteilung. So werden die Starlights bei dem Programm unterstützt von den „Schubidu“ aus der Kita St. Josef sowie der Klasse 2b der Ambrosius-Grundschule. In der Kita St. Josef setzen sich die angehenden Schulkinder aktuell mit der Frage auseinander: „Was ist eigentlich fair?“ In der Klasse 2b machen sich die Schüler und Schülerinnen Gedanken über Nachhaltigkeit. Ergebnisse dieser Projekte sowie weitere vielseitige Darbietungen erwarten den Besucher. Alle „kleinen“ und „großen“ Veranstalter freuen sich über interessierte Zuhörer. Der Eintritt für das Konzert ist frei.