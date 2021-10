Über Wahlergebnis diskutiert

Eine Schülergruppe von der Loburg besuchte jetzt den CDU-Bundestagsabgeordneten Henning Rehbaum in Berlin. Unter anderem diskutierten sie mit ihm über zahlreiche politische Themen.

Schülerinnen und Schüler der Loburg statteten dem Bundestagsabgeordneten Henning Rehbaum einen Besuch in Berlin ab.

Kurz nach der Bundestagswahl konnte der neu gewählte CDU-Abgeordnete Henning Rehbaum aus Albersloh seine erste Schülergruppe in Berlin begrüßen. In einer spannenden Diskussion habe er mit den 24 Jugendlichen des Gymnasiums Johanneum von der Loburg über verschiedenste Themen, von Wirtschafts-, über Klimaschutz- und Verkehrspolitik bis hin zur Außenpolitik gesprochen, heißt es in einer Pressemitteilung. Besonders interessierte die Schülerinnen und Schüler dabei auch Rehbaums Einschätzung zur Regierungsbildung und zu den aktuellen Sondierungsgesprächen.

Generationenwechsel

Auch das Thema Erneuerung der Partei und Generationenwechsel interessierte die Gäste, schließlich habe die CDU gerade bei den Erstwählern nicht gut abgeschnitten. Rehbaum betonte, dass gerade das Münsterland dabei als Vorreiter gelten könne, dort sei mit dieser Bundestagswahl der Generationswechsel bei den sechs Abgeordneten der CDU vollendet worden.

Die Gruppe ist eine Woche in Berlin geblieben und hat ein abwechslungsreiches Programm mit vielen Diskussionen und Besichtigungen absolviert.