Überschlagen und schwer verletzt

Schwer verletzt wurde die Fahrerin dieses Pkw am Freitagmorgen bei einem Alleinunfall.

Schwer verletzt wurde eine 27-jährige Frau am Freitag gegen 9.50 Uhr bei einem Alleinunfall auf der Landesstraße 811 zwischen Ostbevern-Brock und Lengerich.

Nach Angaben der Polizeibeamten befuhr die 27-Jährige mit ihrem Pkw die Landesstraße in Richtung Brock. In einer Linkskurve kam die Salzbergenerin nach ersten Ermittlungen mit ihrem Auto aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, geriet in den angrenzenden Graben, und der Pkw überschlug sich.

Rettungskräfte brachten die schwer verletzte Fahrerin in ein Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen wurde. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 3000 Euro. Das stark beschädigte Auto wurde abgeschleppt. Die Landstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.