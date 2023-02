Überwältigt von der Resonanz

Sehr dankbar ist das Blutspendeteam des örtlichen DRK: „Es haben sehr viele Bürger gespendet“, freut sich Ines Tepper, Beauftragte der Hilfsorganisation.

Überwältigt sind die Organisatoren von der großen Teilnahme. Wurde der Termin in Brock sonst durchschnittlich von 35 bis 40 Spendern besucht, verzeichnete man am vergangenen Sonntag mit 73 Abgaben, davon sieben Erstspenden, etwa das Doppelte. Ähnlich das Resultat in Ostbevern: Dort gingen am Mittwoch vergangener Woche 173 Freiwillige (zwölf zum ersten Mal) zur Blutabgabe. Üblich sind dort um die 100 Spender. „Ich bin stolz auf die Ostbeveraner und ihre Hilfsbereitschaft in dieser kritischen Zeit“, möchte Ines Tepper den Dank an alle Spender „für die überwältigende“ Teilnahme aussprechen.

„Wir hoffen, dass auch die nächste Blutspende im März wieder so gut besucht ist“, sagt sie. In Ostbevern ist das am 22. März ab 16 Uhr der Fall, in Brock am Sonntag darauf, den 26. März ab 14 Uhr.