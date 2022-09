„Umgestaltung geht in die falsche Richtung“

Ostbevern

Die Hauptstraße Ostbeverns soll seit langem eine Frischzellenkur erhalten. 1,2 Millionen Förderung wurden über das Stadt-Erneuerungsprogramm bereits bewilligt. Jetzt galt es in die nächste Phase der Planungen einzutreten, was auch in der Ratssitzung noch einmal für Diskussionen sorgte.

-plk-