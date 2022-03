Es ist der Wunsch nach Frieden, der die Menschen auch in Ostbevern dazu bewegt ein Zeichen zu setzen. Und da kam das Angebot der evangelischen, wie der katholischen Kirchengemeinde gerade passend. Zahlreiche Ostbeverner nutzten die Gelegenheit und kamen zum Friedensgebet in der Kirche von St. Ambrosius zusammen.

Friedensgebet in St. Ambrosius

Zahlreiche Ostbeverner nutzten am Sonntagabend die Gelegenheit, um in der Ambrosius-Kirche ein Zeichen für den Frieden zu setzen.

Mit der Einladung zum Friedensgebet am Sonntagabend stießen die Organisatoren – die evangelische Kirchengemeinde sowie die Kirchengemeinde St. Ambrosius – auf offene Ohren seitens der Bürger. Die Ambrosius-Kirche war – unter Einhaltung der Corona-Regeln – gut gefüllt. Alle hatten den Wunsch, ein Zeichen für den Frieden in der Ukraine zu setzen. Auch die politische Gemeinde beteiligte sich an der Gestaltung. Für die musikalische Begleitung sorgte Burkhard Orthaus.

„Und auf einmal ist Krieg“, begann Pfarrer Marco Klein den ökumenischen Gottesdienst. Man ringe nach Worten und fühle sich hilflos, so der Geistliche. Die Angst wolle man in diesem Rahmen vor Gott darbringen. Wütend und fassungslos sei man angesichts des Krieges, schloss sich der evangelische Pfarrer Sacha Sommershof an. Die Zuflucht bei Gott suchen und „beten für die, die sich für friedliche Lösungen einsetzen“ sei etwas, das man nun tun könne.

Das Herz wird schwer

„Wir schauen nach Russland und in die Ukraine, und unser Herz wird schwer“, sagte er. Man wolle ein Zeichen für die Menschen in der Ukraine, „die um ihr Leben und ihre Freiheit fürchten“, geben. Und dürfe nun die Hoffnung nicht verlieren. Der Einladung, ein Licht als Äußerung des Beistands an der Osterkerze zu entzünden, kamen die Besucher gerne nach.

Bürgermeister Karl Piochowiak sowie seine Stellvertreter Jochem Neumann und Heinz Hugo Horstmann sprachen die Fürbitten und baten unter anderem „das sich die Menschen auf der Flucht sich und ihre Kinder in Sicherheit bringen können“, so Neumann, für die „Menschen, die verwundet oder getötet wurden“ (Horstmann) und für alle Menschen, die um „ihr Leben, Hab und Gut fürchten“ (Piochowiak).

Zum Auszug ließ Burkhard Orthaus das Lied „Here I am Lord“ erklingen, das mit seinem Text Hoffnung schenkt und zum Dasein für die Hilfesuchenden auffordert. Das Friedensgebet nutzten etliche Besucher im Anschluss vor der Kirche noch, um sich über die aktuelle Lage auszutauschen und ihre Hoffnung zu teilen, dass die Kriegsgräuel im Osten bald ein Ende haben werden.