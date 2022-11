Unfall ohne Licht gebaut

Ein Verkehrsunfall hat sich am Freitag gegen 18.05 Uhr auf der Kreuzung B 51/L 830 in Ostbevern ereignete. Eine 37-Jährige aus Ostbevern befuhr nach Polizeiangaben mit ihrem Pkw die B 51 in Richtung Glandorf und hatte das Licht des Autos nicht eingeschaltet. Eine 58-Jährige aus Westbevern war mit ihrem Auto auf der L 830 in Richtung Ostbevern unterwegs. Sie bog nach links auf die B 51 ab. Sie nahm den herannahenden Pkw der 37-Jährigen nicht wahr, und es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Pkw der Ostbevernerin auf die Gegenfahrbahn und blieb im angrenzenden Graben stehen. Bei dem Unfall wurden die 37-Jährige und ihre zehnjährige Beifahrerin leicht verletzt. Rettungskräfte brachten sie zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Autos wurden abgeschleppt.