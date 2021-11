Unter Drogeneinfluss am Steuer

Ein unter Alkohol- und Drogeneinfluss stehender Autofahrer wurde am Sonntag in Ostbevern erwischt.

Während der Kontrolle eines 21-jährigen Autofahrers und seiner drei Mitfahrer an der Beusenstraße in Ostbevern stellten Polizisten am Sonntag gegen 2.15 Uhr fest, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol Auto fuhr. Der Emsdettener wirkte nervös und zeigte körperliche Auffälligkeiten. Die Frage nach Alkohol- oder Drogenkonsum verneinte er zunächst. Ein freiwilliger Atemalkoholtest fiel aber positiv aus, heißt es im Polizeibericht. Auch ein Drogenvortest auf Kokain war positiv. Im Anschluss an die Tests bestätigte der Mann dann doch, Drogen konsumiert zu haben. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet. Zudem wurde dem 21-Jährigen die Weiterfahrt bis zur vollständigen Ausnüchterung untersagt.