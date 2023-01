Unter vollen Segeln ins neue Jahr

Viele bewährte sportliche Angebote sorgen für den nötigen Elan, neu ist der Kurs Pilates Fitness Ü40, den Claudia Sommer montags von 19.15 bis 20 Uhr im Edith-Stein-Haus anbietet. Viele weitere Angebote zum Beispiel aus den Bereichen Musik, Kunst, Literatur, Inklusion und Geselligkeit sind im Heft zu finden, ebenso wie ein breites Angebotsspektrum von beiden Kirchengemeinden, den Frauengemeinschaften Ostbevern und Brock sowie den Landfrauen.

Unter der Rubrik „Neues und Altbewährtes“ finden sich Angebote wie ein „Linedance-Workshop“ am 21. Januar oder das „Pilgern für Frauen“ am 4. Februar. Am Valentinstag sind Paare und alle anderen Interessierten zu einer „Lesung mit Ulla Elbers“ eingeladen. Auch die Veranstaltungen „Kaffee & Klang“ für Senioren und „Kids lesen für Kids“ für Kinder sind wieder im Programmheft zu finden, kündigen die Verantwortlichen an. Premiere hat im Juni das Event „Genießen am Wegesrand“, ein Erlebnis für Gaumen und Geist, bei dem die Teilnehmer über einen genüsslich-gemütlichen Rundweg durch Ostbevern geführt werden und sowohl kulinarische als auch kulturelle Köstlichkeiten genießen dürfen. Anmeldungen, sofern nicht anders angegeben, unter oekumenisches-bw-ostbevern@gmx.de.