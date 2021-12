Unterstützung der Sänger kommt direkt vor Ort an

Ostbeverner Shantys spenden an Flutopfer

Auch wenn man selbst nicht betroffen ist: die Bilder der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal wird wohl kaum jemand so schnell vergessen. Einer, der dort direkte Verwandtschaft hat und schon häufiger hinfuhr, um zu helfen, ist Bernd Sebastian. Der Reckenfelder singt im Gimbter Shanty-Chor, mit dem wiederum die hiesige Shanty-Gemeinschaft einen guten Kontakt pflegt. Dadurch kam es nun zu einer Spendenüberreichung: 500 Euro haben die Sängerinnen und Sänger für die dringend benötigte Hilfe bei den Hochwasseropfern locker gemacht.

Spendendose rumgehen lassen

„Wir haben bei unserem Frühstück im August die Spendendose rumgehen lassen“, sagte Bernhard Tippkötter, „Kapitän“ des örtlichen Shanty-Chors. Damit man auf eine schöne Summe kam, wurde auch noch die Vereinskasse erleichtert. Das Geld wird auf das Spendenkonto gehen, dass für die betroffene Gemeinde Walporzheim angelegt wurde. Der Ort, in dem auch die Verwandtschaft von Bernd Sebastian lebt. Sebastian berichtete von der Katastrophe, die den Ort heimsuchte und vom aktuellen Zustand. So sei man aktuell dabei, die Häuser wieder herzurichten, „je nachdem, wofür die Handwerker gerade zu bekommen sind“, sagte er.

„Wer die Ecke kennt, kann sich das nicht vorstellen“, sagte Burchard Kleintje, der dort schon mehrmals im Urlaub war. Von seiner Größe sei die Ahr vergleichbar mit der hiesigen Bever. Für die Shantys kaum vorstellbar, dass solch ein Fluss eine so große Gewalt erreichen kann. Und den Ort, südwestlich von Ahrweiler gelegen, zum Katastrophengebiet machte.

Geld ist dort gut angelegt

Die Shanty-Sänger sind sich sicher, dass die Spende dort gut angelegt ist. „Da wissen wir genau, dass dort Not am Mann ist“, sagte Bernhard Tippkötter. „Es ist uns wichtig zu wissen, dass das Geld zu hundert Prozent dort ankommt.“ Das konnte Bernd Sebastian versprechen. Er wird die Shanty-Freunde auf dem Laufenden halten, wie es in Walporzheim weiter geht.