Urlaub vor eigener Haustür boomt

Ostbevern Touristik blickt optimistisch in die Zukunft

Die Corona-Pandemie hat auch der örtlichen Touristik übel mitgespielt. Das offenbart die Bilanz, die Christine Schafberg und Kirstin Fögeling (Verein Ostbevern Touristik) jetzt präsentierten. Dabei ist der Rückblick auf das letzte Jahr nicht generell negativ zu betrachten. Denn einige Sparten der Touristik im Ort liefen trotzdem sehr gut.

„Die touristischen Angebote konnten erst am 11. Juli wieder starten“, berichtet Christine Schafberg mit Blick in den Kalender 2021. „Von da an war die Resonanz besonders groß.“ Aufgrund der sehr hohen Anmeldezahlen wurden Führungen wie „Kunst und Kaffee im Schloss“ oder „Geschichte erfah(h)ren“ wiederholt.

Vor allem Fahrrad-Touristen kommen nach Ostbevern. „Sehr beliebt waren die vier E-Bikes, die der Verein zur Verfügung stellt“, sagt Schafberg. „Die Zahl der Besucher, die durch das Dorf radeln und unseren überregionalen Radwegen folgen, ist erheblich gestiegen“, erklärt sie. Das ließe sich anhand des Bedarfs an Prospektmaterial nachhalten. „Die Broschüren wurden uns quasi aus den Händen gerissen“, meint sie. Involviert ist das örtliche Radwegenetz übrigens im überregionalen „Knotenpunktsystem – Radfahren nach Zahlen“.

Die große Nachfrage an Info-Materialien – die aktuellsten befinden sich gerade im Druck – zeige auch, dass das Wandern in der Bevergemeinde immer beliebter werde. Zugute kommt dem, dass sich immer mehr Picknick-Plätze zum Pausieren anbieten. Vermisst wurde von den Touristen, so erfuhr das Touristik-Team aus den Gesprächen mit den Gästen, die Möglichkeit des Mittagstisches eines Restaurants zum Einlegen einer Pause.

Bedauerlich für die hiesige Touristik war, so die Bilanz von Schafberg und Fögeling, dass viele bereits geplante und auch gebuchte Ausflüge kurzfristig abgesagt werden mussten. Besonders betroffen sei hiervon das „Waschmaschinen-Museum“, das erst nach den Sommerferien wieder öffnete. „50 Prozent dieser Buchungen wurden storniert“, sagte Christine Schafberg. Das sei vermutlich dem Umstand geschuldet, dass die zumeist älteren Teilnehmer die Befürchtung gehabt hätten, sich innerhalb ihrer Gruppen anzustecken. Das generelle Interesse an den Führungen im Museum sei jedoch geblieben, belegen die Zahlen der Ostbevern-Touristik.

„Eine erfreuliche Entwicklung, die wir seit 2020 feststellen dürfen, zeigt, dass Urlaub vor der Haustür wieder ‚in‘ ist“, so die Mitarbeiterin. Das habe sie auch bei Rückmeldungen der Betreiber von Ferienwohnungen im Ort festgestellt. Diese seien, soweit sie geöffnet sein durften, „super ausgelastet“ gewesen.

Wenn alles wie geplant ablaufen kann, können sich die Touristen wie natürlich auch die Einheimischen auf Etliches – auch Neues – freuen. Anbieten will die Institution Veranstaltungen wie „Kräutersegen“, eine „Spargeltour“ wie auch ein „Golf-Schnuppererlebnis“, die Führung „Bildstöcke und Wegekreuze“ und eine „Sauerkraut-Tour“.

„Endlich wollen wir auch unsere neue Idee, das Mittsommerfest, erleben“, sagen Christine Schafberg und Kirstin Fögeling einhellig. Terminiert ist es auf den 25. Juni 2022. Bisher liegen die Planungen für das Fest der Sommersonnenwende mit Spiel, Spaß und schwedischen Spezialitäten noch in der Schublade und warten förmlich auf ihre Verwirklichung. Festgezurrt sind auch die Klassiker wie „Über die Mauer geschaut“, der Sommersandkasten und der Winterhüttenzauber.

„Wir sind positiv gestimmt“, betonte Kirstin Fögeling, dass man erwartungsvoll auf die kommenden Monate blicke. „Denn“, so ihre Kollegin, „die Leute wollen raus“. Die Erfahrung der letzten zwei Jahre habe gezeigt, dass aufgrund der Situation durchaus lieber in Deutschland Urlaub gemacht werde.