Verbundschule wird Baustelle

Ein großer Teil der Dachflächen an der Josef-Annegarn-Schule ist in die Jahre gekommen. „Die Bauteile aus den Baujahren Ende der 1960er sowie Mitte der 1970er Jahre sind nach zahlreichen Instandhaltungsmaßnahmen in den vergangenen Jahren nun komplett zu überarbeiten“, ließ Bürgermeister Karl Piochowiak in der jüngsten Sitzung die Ratsmitglieder wissen. Die Sanierung soll demnach in zwei Bauabschnitten erfolgen.

