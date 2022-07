Vereinsjugend sammelt für junge Ukrainer

Beim Frühlingsfest der Vereinsjugend des Reitvereins Ostbevern wurde kräftig zu Gunsten der jugendlichen Flüchtlinge aus der Ukraine gesammelt. Unter Mithilfe einiger Vorstandsmitglieder konnte das Sparschwein nun gut gefüllt an den Geschäftsführer des Vereins, Hugo Lackhove, übergeben werden, der nun einen Betrag in Höhe von 350 Euro an die Ukraine-Hilfe weiter leiten darf. Die Leiterin der Jugendabteilung, Barbara Möllers, bedankt sich bei allen Beteiligten.