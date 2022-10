Verkehrsgefährdung durch Stau

Das Problem ist nicht neu: Immer wieder kommt es – trotz einer Ausdehnung der Öffnungszeiten – zu einer Staubildung vorm Recyclinghof. Mitunter sogar bis in de Kreisverkehr an der Westbeverner Straße hinein. Ein Umstand, der in Augen der Politik nicht weiter hinnehmbar ist. Auch Kämmerer Dr. Michael König sieht das Problem – und will Abhilfe schaffen.

Kämmerer Dr. Michael König (l.) und Alexander Reklin von der AWG überlegen, wie man die Situation am Recyclinghof bedarfsgerechter gestalten kann. Die durchgezogene Linie reicht vom Kreisverkehr bis zum Recyclinghof. Sobald sich auf der Zufahrt aber ein Stau bildet, wird die Sicht in der Kurve deutlich eingeschränkt und es kommt bei Überholmanövern zu Verkehrsgefährdungen.

Kämmerer Dr. Michael König steht an der Zufahrt zum Recyclinghof, schaut entlang der Westbeverner Straße und in Richtung Kreisverkehr. Und er ist alles andere als glücklich mit der Situation, die dort vorherrscht. Denn das Problem ist nicht neu. Allerdings sollte längst Abhilfe geschaffen sein. „Wir haben die Straße gebaut“, sagte Fachbereichsleiter Hans-Heinrich Witt in der jüngsten Sitzung des Rates. Damit habe man seitens der Gemeinde den Willen der Politik umgesetzt. Jetzt sei es an der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf (AWG), „das Tor zu öffnen“.

Durchgezogene Linie

In der Sitzung hatte Jochem Neumann (Grüne) moniert, dass sich trotz der neuen Zuwegung zum Recyclinghof während der Öffnungszeiten nach wie vor Staus bis in den Kreisverkehr zur Westumgehung bilden. „Da ist eine durchgezogene Linie. Da findet eine Verkehrsgefährdung statt“, sagte er.

Und Kämmerer Dr. Michael König kann dem vor Ort nur beipflichten. Zwar werde die Situation, dass es gerade in der schlecht einsehbaren Kurve trotz durchgezogener Linie zu Überholmanövern komme, zurzeit hingenommen. „Aber das ist nicht in Ordnung, dass dort geltende Verkehrsregeln missachtet werden“, sagte er.

„ Aber das ist nicht in Ordnung, dass dort geltende Verkehregeln missachtet werden. “ Kämmerer Dr. Michael König

Ein seit langem bekanntes und intensiv diskutiertes Thema in der Ostbeverner Politik, wie auch in der Verwaltung. Bis man sich endlich zum Bau der Straße, die nun neben dem Recyclinghof entlangführt und das Gelände quasi rückwärtig erschließt, durchgerungen hatte. Damit soll eine Staubildung auf der Westbeverner Straße verhindert werden. Allerdings müsste die Zuwegung auch genutzt werden. Dass dies bisher nicht der Fall ist, bestätigte Alexander Reklin, bei der AWG zuständig für die Recyclinghöfe. „Wir haben keinen Auftrag von der Gemeinde bekommen, diese Straße zu nutzen“, sagte er auf Nachfrage in der vergangenen Woche deutlich. Auch massive Rückstauprobleme seien ihm an dieser Stelle nicht bekannt. „Ich kann auch nur das wiedergeben, was die Mitarbeiter mir berichten“, relativiert er seine Aussage beim Termin vor Ort in dieser Woche dennoch ein wenig. Zwar habe es zwischenzeitlich Erhebungen beziehungsweise Nachfragen bei den Nutzern gegeben, das sei aber wieder eingestellt worden. Und er wiederholt: „Wir haben keine Freigabe für die Straße.“

Nachfrage gestoppt

Dass die Nachfrage bei den Nutzern schon wieder gestoppt wurde, wusste auch Kämmerer Dr. Michael König in der Ratssitzung zu berichten. Warum? Darauf hatte er keine Antwort. Grünes Licht gibt es hingegen jetzt für die Nutzung der von der Gemeinde geschaffene Straße, die hinter der Grünabfallablage auf das Gelände führt. Somit kann sich der Rückstau zumindest „verlagern“. Und zwar auf einen ungefährlichen Bereich.

Versuchszeitraum vereinbart

Wie aber bei so vielen Dingen, steckt auch hier der Teufel im Detail: Denn auch hier werden sich Staus bilden. Sobald Grünabfälle angeliefert werden und zwei, vielleicht drei Pkw, die unter Umständen auch noch mit einem Anhänger bestückt sind, vor dem Lagerplatz stehen, geht auch an der zweiten Zufahrt nichts mehr. Und trotzdem soll in einem ersten Versuchszeitraum nun die zweite Zufahrt bedarfsabhängig von den Mitarbeiter der Abfallwirtschaftsgesellschaft geöffnet werden. Darauf verständigten sich Gemeinde und AWG.

Jetzt gilt es jedoch, eine Lösung zu finden, um einen Rückstau auch möglichst an der zweiten Zufahrt zu verhindern, denn „das meiste, was hier angeliefert wird, sind Grünabfälle“, erläuterte Reklin, der auch den Standort des Recyclinghofes selbst „gar nicht optimal“ findet, wie er sagt. So ist beispielsweise eine Verlegung der Grünablagestelle nicht ohne einen hohen Kostenaufwand möglich, da dann nicht nur die „Halle“ versetzt werden müsse, sondern auch der Abscheider unter der Abladestelle. „Ein Abscheider ist von der Bezirksregierung vorgeschrieben“, erläuterte Reklin. Eine Verbreiterung der Zufahrt im hinteren Bereich des Geländes der AWG könnte jedoch schon ein bisschen für Entzerrung sorgen, ist Dr. Michael König überzeugt. So kämen sich Anlieferer von Grünabfällen und von anderen Wertstoffen nicht so sehr in die Quere. An der Lösung will der Kämmerer auf jeden Fall mit der AWG weiter arbeiten, denn für ihn steht außer Frage, dass ein Stau auf der Westbeverner Straße – selbst wenn er nicht in den Kreisverkehr reicht – auf Dauer nicht tragbar ist.