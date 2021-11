Verschärfte Regelungen beim „Hallenzauber“

Bei den Angeboten für Eltern und Kinder gelten in Ostbevern verschärfte Teilnahmebedingungen.

Die aktuellen Entwicklungen veranlassen die Gemeinde Ostbevern zu verschärften Regelungen

beim „Hallenzauber“ in der Beverhalle. Da die Inzidenzwerte stetig steigen, gilt laut einer Pressemitteilung ab dem nächsten „Hallenzauber“ am 5. Dezember (Sonntag) die 2G-Regelung. Nur geimpfte oder genesende Eltern können mit ihren Kindern daran teilnehmen. Es herrscht weiterhin Maskenpflicht.

Zudem bleibt es dabei, dass pro Kind nur ein Elternteil dabei sein darf. Hustende und verschnupfte Kinder müssen zu Hause bleiben. Des Weiteren beschränkt die Gemeinde den Besuch des „Hallenzaubers“ auf Eltern mit Kindern ab „Laufalter“ bis zum sechsten Lebensjahr, krabbelnde Kinder müssen ebenfalls daheim bleiben.

Veränderungen bringt die Pandemie auch für den „Offenen Spieletreff“ des Familienzentrum-Verbunds Ostbevern mit sich. Aufgrund der steigenden Inzidenzwerte weisen die Verantwortlichen darauf hin, dass der „Offene Spieletreff“ mittwochs von 15.30 bis 16.30 Uhr oder donnerstags von 9.30 bis10.30 Uhr nur mit gesunden Kindern besucht werden kann. Kinder mit Husten oder Schnupfen dürfen nicht teilnehmen.

Die Teilnehmerzahl am Mittwoch in der „Zauberburg“ wird aus Platzgründen mit sofortiger Wirkung auf maximal 15 Eltern mit Kindern beschränkt. Die Eltern können sich in der „Zauberburg“ (

0 25 32/70 13) für mittwochs anmelden.

Der „Offene Spieletreff“ donnerstags von 9.30 bis 10.30 Uhr im Edith-Stein-Haus kann zurzeit noch ohne vorherige Anmeldung besucht werden. Änderungen sind vorbehalten.

Mit sofortiger Wirkung gilt für beide Spieletreffs die 2G-Regelung. Das bedeutet: Nur geimpfte oder genesende Eltern können am Spieletreff teilnehmen. Die Maskenpflicht bleibt weiterhin bestehen.