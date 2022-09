Verschiedene Materialien provozieren und inspirieren

Hier ist das Wortspiel Programm: In der Ausstellung „Horizonte“ erweitert der Künstler Frank Volz seinen und den Horizont seiner Besucher durch eine andere Form der Auseinandersetzung mit den verschiedenen Materialien. Zu sehen in der “La Folie“

Das Kulturforum Ostbevern freut sich sehr, den Landschaftsarchitekten und Künstler Frank Volz für den Ausstellungszeitraum vom 11. September bis zum 9. Oktober mit seiner Skulpturenausstellung „Horizonte“ in der „La Folie“ Ostbevern gewonnen zu haben. Der bis 2016 als Landschaftsarchitekt tätige Künstler hat laut einer Mitteilung der Veranstalter bereits 25 Jahre Erfahrung in der Bildhauerei und sich dort einen Namen gemacht.

1997 entstand die erste Betonskulptur des damals noch recht unbekannten Künstlers in Lengerich. Frank Volz merkte schnell, dass ihm die Arbeit mit natürlichen und auch regional prägenden Baustoffen beim Entstehen seiner Werke besonders wichtig ist. So fanden zunächst verschiedene Natursteine und später auch Holz in seiner Kunst eine immer größer werdende Bedeutung.

Mit dem Holz entstand ein neuer Effekt. Die verwitterten Oberflächen wurden beseitigt, und er wendete sich der Herausarbeitung der natürlichen Formen zu. Dabei bevorzugt er durchaus gegenständliche Darstellungen, die zunächst als Ideen in Skizzen und Zeichnungen festgehalten und anschließend mit bildhauerischen Fertigkeiten realisiert werden. So sind bereits 117 Skulpturen entstanden, die alle unterschiedliche Titel tragen.

In der Ausstellung „Horizonte“ erweitert der Künstler Frank Volz seinen und den Horizont seiner Besucher durch eine andere Form der Auseinandersetzung mit den verschiedenen Materialien. Sie reagieren, provozieren und inspirieren nicht nur den Künstler in seinem Umgang mit ihnen, sondern auch die Besucher beim Betrachten. In jedem Fall sind sie Horizont erweiternd.

Das Kulturforum Ostbevern lädt alle Interessierten am 11. September um 15 Uhr zur Eröffnung ein.