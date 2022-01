Verunsicherung überall spürbar

„Wieder einmal stehen wir am Jahresanfang auf dem Abstellgleis. Gastwirte sind wieder die Buhmänner der Nation.“ Das ist eine Reaktion eines Gastwirts zu der neuen Corona-Schutzverordnung des Landes. Eine Umfrage zeigt die Stimmung in Ostbeverns Gastronomie.

Unterschiedliche Gefühle löst bei den Wirten in Ostbevern die am 13. Januar in Kraft getretene Corona-Schutzverordnung des Landes NRW für das Gaststätten- und Hotelgewerbe aus. Die besagt, dass Gäste mit dem Eintritt einen Nachweis vorzeigen müssen, dass sie entweder geimpft, genesen und zusätzlich innerhalb der vergangenen 24 Stunden getestet sind. Die Test-Pflicht entfällt bei Geboosterten und bei doppelt Geimpften, sofern sie zusätzlich genesen sind. Der positive PCR-Test darf höchstens drei Monate zurückliegen.