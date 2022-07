Verwirrung bei Anliegerbeiträgen

Ostbevern

Hauseigentümer sind glücklich: Auch die neue Regierung in NRW will einstige Anliegerbeiträge zu Straßenbaumaßnahmen – rückwirkend bis 2018 – übernehmen. Aber der Teufel steckt wie immer im Detail. Und noch sind Baugesetzbuch und Kommunalabgabengesetz nicht geändert. Ostbeverns Kämmerer Michael König sagt: „Nach dem Koalitionsvertrag ist es also so, dass die Koalition nun im Wort steht, in der laufenden Legislaturperiode alle Ausbaubeiträge zu ersetzen.“ Wirklich alle?

Von Bettina Laerbusch