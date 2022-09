Viel Einsatz und Engagement in den Sport gesteckt

Die Urkunden für die „Top Ten des Ehrenamtes 2021“ in der Kategorie Sport wurden pandemiebedingt erst jetzt im Rahmen einer vom Kreis Warendorf und dem Kreissportbund Warendorf durchgeführten Feierstunde überreicht. Aus den Händen der Dezernentin des Kreises, Brigitte Klausmeier, und dem Präsidenten des Kreisportbundes, Frank Schott, erhielt Lukas Peschke vom Tennisclub Ostbevern die Urkunde für sein ehrenamtliches Engagement.

Als Beisitzer im Vorstand des Tennisclubs Ostbevern hat Lukas Peschke sich laut einer Mitteilung des Kreises in den Pandemiejahren 2020/2021 intensiv um die Bindung der Kinder und Jugendlichen verdient gemacht.

Unter seiner Regie entstanden mit Unterstützung von Nils Müller von der Tennisschule Müller zahlreiche Videoclips, mit denen die jungen Sportlerinnen und Sportler in Zeiten des Lockdowns selbst Tennis-Fertigkeiten erlernen konnten. In diese Zeit fiel aber auch die Modernisierung der Tennisanlage mit Unterstützung des Programms „Moderne Sportstätten NRW“ mit der Installation einer Flutlichtanlage, dem Bau eines neuen Gerätehauses, der Modernisierung des Clubheimes sowie der Grundüberholung von zwei Tennisplätzen.

In die Vorstandsarbeit eingebracht

„Auch bei diesen Aktivitäten hat sich Lukas mit viel Engagement und mit viel zeitlichem Einsatz aktiv in die Vorstandsarbeit eingebracht“, so begründet TCO-Vorsitzender Peter Börsch die Nominierung von Peschke durch den TCO-Vorstand.

Vom besonderen Einsatz von Lukas Peschke für seinen Heimatverein konnte sich der Präsident des Kreissportbundes, Frank Schott, im vergangenen Jahr überzeugen, als der TCO Gastgeber einer KSB-Veranstaltung war. In einem Kurzreferat über die Generierung und den Einsatz von Fördermitteln gab Lukas Peschke Tipps an die anwesenden Vereinsvertreter weiter. Aber nicht nur zur Auszeichnung als Vereinsfunktionär konnte Peter Börsch Lukas Peschke gratulieren, denn bei den vereinsinternen Clubmeisterschaften krönte sich Lukas Peschke in der Offenen Klasse bei den Herren am letzten Sonntag als Vereinsmeister mit einem Sieg über seinen Mannschaftskollegen Sebastian Tebbe.