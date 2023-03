Viele Kunden aber auch viel zu wenig Ware

„Das ist genau das, was wir brauchen“, freut sich Erwin Kock. Der Leiter des Fairteilers und auch Annegret Weitkamp von der Pfarrcaritas sind begeistert über neue Gerätschaften in der Lebensmittelausgabe.

Denn zwei neue Kühlschränke spendete jüngst die Vereinigte Volksbank Münsterland. Notwendig wurden die Geräte vor allem, weil sie praktischer und energiesparender sind. Mittlerweile gibt es rund 800 berechtigte Personen in der Gemeinde, wie Erwin Kock berichtete. „Und damit 50 mehr als noch vor etwa einem halben Jahr“, führte er aus.

Rund 800 Berechtigte in Ostbevern

Nicht alle von ihnen nutzen den Fairteiler. Hundert Familien mit einer unterschiedlichen Anzahl an Personen seien es aber, so Kock. Und so kommt man doch auf mehrere Hundert, die dank der Einrichtung ihre Haushaltskasse deutlich schonen können. „Wir haben also viele Kunden, aber wenig Ware“, erklärte Erwin Kock. Aktuell betreffe das vor allem Obst und Gemüse. Kartoffeln und Eier, die noch vor einigen Monaten Mangelware waren, gebe es zurzeit genug. „Aber das kann sich jeden Tag wieder ändern“, so die Erfahrung des Hauptorganisators.

Dank einiger Geldspenden von Privatleuten, Vereinen und Institutionen in der Vorweihnachtszeit könne man dazukaufen, um alle Bereiche der Lebensmittel abdecken zu können. Mehr als zufrieden waren Erwin Kock und Annegret Weitkamp mit den neuen Kühlschränken. Zumal sie mit Fenstern ausgestattet sind, die ein häufiges Öffnen unnötig machen. „Vorher hatten wir zwei alte Truhen“, berichtete Kock. „Das waren richtige Stromfresser“. So kamen die zwei gefüllten Geräte gerade recht. Bei einem Ortstermin machten sich deren Mitarbeiter Friedhelm Beuse und Marcel Thiemann ein Bild von der Verwendung der Geräte.