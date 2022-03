Vielfältig im Dienst der guten Sache

Die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe sechs konnten es kaum abwarten. „Wann geht es endlich los?“, fragten sie mehrfach Ricarda Wiesmann und deren Kollegen. Voller Elan rannten sie nach dem Startsignal los, es gab quasi kein Halten mehr.

Laufen für den guten Zweck, das war am Mittwoch und Donnerstag in der Josef-Annegarn-Schule angesagt. Während am Mittwoch die Fünftklässler Runde um Runde für die Ukraine zurücklegten, waren einen Tag später die Sechstklässler am Start. Das Besondere dabei: Pro gelaufener Runde bekamen die Schülerinnen und Schüler von Sponsoren, die sie vorher beispielsweise im Familienkreis akquiriert hatten, Geld. Läuferisch füllte sich damit in Rekordzeit der Spendentopf für die Projekte, die die Schule aktuell in der Ukraine unterstützt.

Kassensturz steht noch an

Der Kassensturz steht erst in den nächsten Tagen an, aber Ricarda Wiesmann geht von einer stolzen Summe aus. Denn alle Sponsoren hätten sich sehr großzügig gezeigt. Was die Pädagogin, die beim Sponsorenlauf die Koordination übernommen hatte, aber besonders freute, war die immense Einsatzbereitschaft der Schülerinnen und Schüler für den guten Zweck. Einige absolvierten die knapp 500 Meter lange Strecke entlang der Bever und rund um die nahe Grundschule fast 20 Mal.

Einen wirklichen Anstoß hätten die Lehrer für das und andere Projekte, die in anderen Jahrgangsstufen für die Ukraine liefen und teilweise noch laufen, eigentlich gar nicht geben müssen. „Vieles kam von den Jugendlichen, die extrem engagiert sind“, sagte sie.

„ »Vieles kam von den Jugendlichen, die extrem engagiert sind.« “ Ricarda Wiesmann

Denn der Krieg unweit der deutschen Grenzen beschäftige die Schülerinnen und Schüler immens. Das hat die Pädagogin in vielen Gesprächen erfahren. „Daher war es allen Beteiligten, ob Schülern, Lehrern oder vielen Eltern, auch ein Anliegen, etwas zu tun“, sagt sie.

Aktionen an der Josef-Annegarn-Schule für die Ukraine Amerikaner Foto: Andreas Große Hüttmann Sponsorenlauf Foto: Andreas Große Hüttmann Sponsorenlauf Foto: Andreas Große Hüttmann Sponsorenlauf Foto: Andreas Große Hüttmann JAS Foto: Andreas Große Hüttmann JAS Foto: Andreas Große Hüttmann JAS Foto: Andreas Große Hüttmann

Etwas getan haben viele Klassen und Jahrgangsstufen der Josef-Annegarn-Schule. Nach dem Vorbild von Bäckern aus Münster haben Mädchen und Jungen von Hauswirtschaftskursen der Klassen neun und zehn in den vergangenen Tagen 230 „Ukrainer“ gebacken. Nach dem Vorbild des allseits bekannten „Amerikaners“ wurde mit gelbem und blauem Zuckerguss die ukrainische Flagge gemalt und das Ganze während der Pausen verkauft. Dabei kam die stolze Summe von 280 Euro zusammen.

Schülerinnen und Schüler der Klassen 6d und 8a wiederum bastelten im Unterricht sogenannte Friedensbänder. Die wurden auf dem Wochenmarkt in Ostbevern verkauft, und bereits nach kurzer Zeit hatten die Beteiligten 350 Euro eingenommen.

Genauso wie die anderen Gelder wird das Ganze in den nächsten Tagen zum Teil an Unicef, zum anderen Teil an eine Sehbehindertenschule im Krisengebiet gespendet, zu der über die Irisschule in Münster Kontakte bestehen.

Und Ricarda Wiesmann ist sich sicher: „Das alles wird noch längst nicht das Ende sein.“ Denn die Motivation der Schüler sei groß und weitere Aktionen in Vorbereitung.