Vielfältigkeit des Friseurberufs kennengelernt

Am Girls‘ und Boys‘ Day haben junge Menschen Gelegenheit, in klassische frauen- und männerdominierte Berufe hineinzuschnuppern.

Von wegen „typisch“ Männer- oder Frauenberuf. Am Boys’ und Girls’ Day, dem größten Berufsorientierungsprojekt weltweit, haben Jungen und Mädchen die Möglichkeit, geschlechtersterotype Berufsklischees ganz bewusst zu durchbrechen.

An dem bundesweit stattfindenden Aktionstag haben junge Menschen Gelegenheit, in klassische frauen- und männerdominierte Berufe hineinzuschnuppern und so einen ersten Schritt in Richtung Berufsorientierung einzuschlagen.

Nach der coronabedingten Pause fand der Boys’ und Girls’ Day in Ostbevern in diesem Jahr wieder in Präsenz statt. Für die Schülerinnen und Schüler des siebten Schuljahrgangs der Josef-Annegarn-Schule somit eine tolle Möglichkeit, sich in unterschiedlichen Berufsfeldern auszuprobieren.

Die Chance nutzte auch Justin Bücker. Im Salon „Stepan & Wir“ von Stephan Winkels bekam er Einblicke in das vielfältige Friseurhandwerk. Er durfte dem Team einen ganzen Tag lang bei der Arbeit über die Schulter schauen und auch Kamm und Bürste selbst in die Hand nehmen. Ein abwechslungsreicher Schnuppertag für den Siebtklässler, der sich durchaus vorstellen könnte, diesen Berufsweg einzuschlagen. Spaß hat es ihm auf jeden Fall gemacht, und das Interesse am Friseurberuf ist geweckt. Ein mehrtägiges Praktikum, um noch intensiver in das Berufsbild hineinzuschnuppern, wäre für ihn daher nicht ausgeschlossen.