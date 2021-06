Vielleicht in die Verlängerung

Auch wenn er „weniger fußballinteressiert“ ist, so kann sich auch der gebürtige Ostbeverner Daniel Hugenroth dem Fieber rund um die Europameisterschaften nicht so ganz entziehen. Seit sechs Jahren wohnt der 31-Jährige in England und wird heute mit Freunden die Partie zwischen den beiden Nationen gucken.

Daniel Hugenroth ist in Ostbevern aufgewachsen. Zum Studieren zog es ihn vor elf Jahren nach München, ehe er im November 2015 als Software-Ingenieur nach London ging. Derzeit promoviert er an der Universität Cambridge. „Eine Sache, die mich hier an Ostbevern erinnert, ist, dass man ständig auf der Straße Bekannte und Freunde trifft“, so der Fachmann für Computersicherheit.

„Ich habe Großbritannien zu schätzen gelernt und fühle mich wohl. Aber ich weiß noch nicht, ob ich hier bleiben werde. Ich mag Seiten an beiden Ländern und würde am liebsten an beiden Orten wohnen. England ist vielleicht ein bisschen lockerer. Eine Sache, die ich aber gerade zu dieser Jahreszeit vermisse, ist der weiße Spargel, den gibt es quasi gar nicht auf der Insel“, sagt der 31-jährige Deutsche, der im Vereinigten Königreich inzwischen einen Settled Status genießt und damit auch nach dem Brexit alle Vorteile in Anspruch nehmen kann, die EU-Ausländer früher dort genossen haben. So kann er das britische Gesundheitssystem nutzen und darf bei Kommunalwahlen mitentscheiden. Bei Wahlen zum britischen Parlament ist er jedoch außen vor.

Das Darwin College, an dem der Informatiker gegenwärtig promoviert, ist für seine internationale und bodenständige Ausrichtung bekannt. „Es ist einfach, hier Anschluss zu finden“, so Daniel Hugenroth, der in Cambridge auch angefangen ist zu rudern. Etwa 30 verschiedene Ruderclubs gibt es an der berühmten Uni – er selber ist im Darwin College Boat Club aktiv und sitzt ganz klassisch in einem Achter mit Steuermann. „Das sorgt für guten Zusammenhalt. Wir trainieren vier- bis fünfmal in der Woche, aber lediglich auf Amateurbasis. Die Ruderer vom Oxford-Cambridge-Race betreiben das auf einem Profi-Level.“ Die fünftägige Regatta auf der Cam sei gerade zu Ende gegangen. „Jetzt ist die Saison vorbei.“

Neben Rudern, Rugby und Cricket ist natürlich auch die laufende Europameisterschaft ein Thema in Cambridge. Obwohl er nach eigener Aussage „weniger fußballinteressiert“ ist, habe er sich die zweite Halbzeit von Deutschland gegen Portugal und den innerbritischen Vergleich zwischen England und Schottland angeschaut. „Wir haben viele Schotten in Cambridge und die haben das torlose Remis wie einen Sieg gefeiert.“

Heute wird Hugenroth mit Gleichgesinnten am College im Garten sitzen und sich das anstehende Achtelfinale zwischen den beiden Nationen angucken, in denen er große Teile seines Lebens verbracht hat. „Ich denke, Deutschland gewinnt knapp, eventuell in der Verlängerung“, glaubt er an eine Fortsetzung der englischen Niederlagenserie gegen den vierfachen Weltmeister vom Festland. „Beide Seiten haben gehörigen Respekt vor dem Anderen. Hoffentlich feiern wir dann anschließend gemeinsam.“