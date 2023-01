Vier Frauen – vier Stimmen – eine Leidenschaft für Musik

Soulsisters“ heißt ihr aktuelles Programm, welches sie am Samstag (14. Januar) um 20 Uhr auf Einladung von OK.OstbevernKultur in der KulturWerkstatt präsentieren werden: „The Soullettes“ sind vier Frauen, die ihre Liebe zur Musik teilen.

„The Soullettes“ – das sind vier Powerfrauen, die sich zu einem stilvollen und stimmgewaltigen Soulquartett zusammengetan haben. Mit ihrer gemeinsamen Leidenschaft für Musik, für die lauten und leisen Töne, gehen sie mit ihren ganz besonderen Songarrangements direkt in Herz und Ohr.

„Soulsisters“ heißt ihr aktuelles Programm, welches sie am Samstag (14. Januar) um 20 Uhr auf Einladung von OK.OstbevernKultur in der KulturWerkstatt präsentieren werden. Darin werden die Zuhörer mitgenommen auf eine musikalische Zeit-Reise in die Welt der Soulmusik. Bei Soulklassikern von Aretha Franklin, Etta James, Carol King, Alicia Keys und anderen dürfen sich die Gäste auf einen magischen Abend voller Gänsehautmomente und Soundexplosionen freuen.

Vor knapp drei Jahren hatte Jessie Spanke aus Drensteinfurt die Idee zu „The Soullettes“. Es sollten vier starke Stimmen von vier starken Frauen sein, die eines teilen: die Liebe zur Soul-Musik. Mit Theresa Vogel (Münster), Sandra Busse und Maxi Koch (beide aus Ostbevern) hatte sie schnell die passenden Mitstreiterinnen gefunden.

Die vier kannten sich von diversen Musikprojekten und schon nach den ersten Proben für die „Soullettes“ war klar: Für diese vier Power-Frauen war es „Liebe auf den ersten Ton“. Für die Lokal-Matadorinnen Sandra Busse und Maxi Koch ist es nun ein besonderes Vergnügen, endlich auch einmal in ihrem Heimatort Ostbevern auftreten zu können.

Die Eintrittskarten für die Veranstaltung kosten im Vorverkauf zwölf Euro und sind in der Buchhandlung Düring erhältlich. Karten können auch per Mail an info@ostbevernkultur.de oder über das Bestell-Formular auf der Homepage des Vereins www.ostbevernkultur.de reserviert werden. An der Abendkasse sind die Karten drei Euro teurer.