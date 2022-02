Vier Prozent weniger Straftaten

Die Zahl der Straftaten in der Bevergemeinde sinkt weiter. Auch im vergangenen Jahr wurde der positive Trend aus den Vorjahren fortgesetzt. Mit 52,69 Prozent ist die Aufklärungsrate hingegen konstant geblieben. Das geht aus der jüngsten Kriminalitätsstatistik der Kreispolizeibehörde hervor.

24 Fahrräder wurden im vergangenen Jahr in der Bevergemeinde im vergangenen Jahr gestohlen. Aufgeklärt werden konnte keines der Delikte.

334 Straftaten zählte die Kreispolizeibehörde im vergangenen Jahr in der Bevergemeinde und damit vier Prozent weniger, als noch im Vorjahr. Damit ist die Anzahl der Delikte erneut gesunken. 2017 lag die Zahl der Straftaten in der Bevergemeinde noch bei 422. Im vergangenen Jahr dann schon nur noch bei 348. Aufgeklärt wurden in 2021 insgesamt 52,69 Prozent der Fälle. Das ist der jüngsten Kriminalitätsanalyse der Kreispolizeibehörde zu entnehmen, die Landrat Dr. Olaf Gericke gestern vorstellte.

Raubüberfall am 18. April 2021

In dieser Statistik werden die Taten nach einem sogenannten Straftatenkatalog zusammengefasst und in sieben Abschnitten dargestellt. Einen Fall der Gruppe „Straftaten gegen das Leben“ – darunter fallen Mord, Totschlag, fahrlässige Tötung oder der verbotene Schwangerschaftsabbruch – hat es in Ostbevern im vergangenen Jahr nicht gegeben.

Besonders hervorgehoben wurde in der Statistik der Raubüberfall auf eine Tankstelle am 18. April vergangenen Jahres, bei der ein Täter unter vorgehaltener Schusswaffe Bargeld in Höhe von 260 Euro erbeutete. „Der Täter konnte im Rahmen der Ermittlungen identifiziert werden“, heißt es in der Kriminalstatistik. Ein weiteres Raubdelikt konnte hingegen nicht aufgeklärt werden.

Neun Fälle zählte die Polizei unter dem Oberbegriff „Taten gegen die sexuelle Selbstbestimmung“. Darunter auch zwei Vergewaltigungen, die beide aufgeklärt werden konnten.

Weniger Körperverletzungsdelikte

Deutlich gesunken ist die Zahl der Körperverletzungsdelikte. Waren es zum Vergleich 2019 39 Taten, so waren es im vergangenen Jahr noch 24. Dabei lag die Aufklärungsquote bei 91,67 Prozent.

Deutliche geringer war die Aufklärungsquote bei den Diebstahlsdelikten, wobei auch hier die Zahl der Taten im Vergleich zu den Vorjahren deutlich gesunken ist. Waren es 2017 noch 153 Delikte in diesem Bereich, zählte die Polizei in 2021 noch 105 Taten. 24 davon waren Fahrraddiebstähle, zehn Ladendiebe waren unterwegs von denen neun gefasst werden konnten.

Wieder angestiegen ist die Zahl der Sachbeschädigungen. Zählte man in 2020 noch 42 Delikte dieser Art, waren es 2021 insgesamt 55 Taten, von denen rund die Hälfte aufgeklärt werden konnte.

Die Vermögensdelikte werden, wie im übrigen Kreis, auch in Ostbevern von den Betrugsdelikten dominiert. Insbesondere der Betrug im Zusammenhang mit privaten Verkäufen über Internetplattformen habe in Zeiten der Pandemie zugenommen, heißt es in der Statistik weiter.