Vier Wochen Bundestagsluft geschnuppert

Aus Erfahrung wird man klug. Mit dieser Einstellung absolvierte Greta van der Veer ein vierwöchiges Praktikum beim SPD-Bundestagsabgeordneten aus dem Kreis Warendorf, Bernhard Daldrup, in Berlin. Die gebürtige Ostbevernerin liegt in den letzten Zügen ihres Bachelor-Studiums Internationale Beziehungen an der Universität Leiden in Den Haag.

Trotz der angespannten Lage aufgrund der Omikron-Welle konnte Greta van der Veer nicht nur Ausschusssitzungen sowie Sitzungen der fraktionsinternen Arbeitsgruppen digital verfolgen, sondern auch hinter die Kulissen des politischen Berlins schauen. Sie besuchte laut einer Pressemitteilung mit dem Praktikantenprogramm der SPD-Bundestagsfraktion das Abgeordnetenhaus und sah sich mehrere Plenardebatten von der Besuchertribüne aus an. „Die Plenardebatte über den Bundeswehreinsatz im Irak war besonders interessant, denn es ist eine großartige Erfahrung, Inhalte aus dem Studium in der Praxis mitzuerleben“, betont die Studentin.

Zahlreiche Aufgaben

Als Praktikantin unterstützte die Ostbevernerin Bernhard Daldrup und sein Berliner Team: Von Koordinierungsaufgaben über das Beantworten von Bürgeranfragen und Verfassen von Pressemitteilungen bis hin zum Recherchieren von Hintergrundinformationen.

Besonders beeindruckend war für sie die Gedenkstunde anlässlich des Tags des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. „Die Rede von Dr. hc. Inge Auerbacher über ihre Erlebnisse als Kind im Konzentrationslager hat mich zutiefst berührt“, so die 21-Jährige. „Gedenktage wie dieser zeigen, dass wir uns jeden Tag für Demokratie und Toleranz einsetzen müssen. Ich kann all denen, die Politik reizt, ans Herz legen, sich um ein Praktikum im Deutschen Bundestag zu bewerben. Der Arbeitsalltag ist sehr abwechslungsreich, und man kann Einblicke in die Arbeit eines Bundestagsabgeordneten bekommen.“