Vierbeiniger Vize-Weltmeister: Manfred Leifhelm mit seinem Schäferhund erfolgreich

Mit Herrchen Manfred Leifhelm überzeugte Schäferhund Balu die Wertungsrichter in Spanien. Über die errungenen Titel freuen sich auch die Vereinskameraden in Ostbevern. Balu vom Beverland hat gleich zwei Titel von der Weltmeisterschaft in Spanien mit nach Ostbevern gebracht. Zum einen wurde er Vize-Weltmeister, zum anderen trägt er den Titel des Mannschaftsweltmeisters.

Mit einem tollen Erfolg sind Manfred Leifhelm und sein Schäferhund Balu vom Beverland jüngst von der „Universal-Weltmeisterschaft“ in Lerma/Spanien zurückgekehrt. Nicht nur in der Einzel-, sondern auch in der Mannschaftswertung holte Leifhelm, Vereinsmitglied im Schäferhundeverein Ostbevern, mit seinem Balu beeindruckende Titel mit nach Hause. Balu vom Beverland ist nun Vize-Weltmeister Universal in der Wertung der Rüden. Gemeinsam mit dem Deutschland-Team sicherten sich Leifhelm und Balu zudem in Folge den Titel Mannschafts-Weltmeister Universal.

Große Konkurrenz

„Wir haben fleißig geübt“, berichtet Manfred Leifhelm nach seiner Rückkehr. Denn mit den Teilnehmern der zwanzig vertretenen Nationen war Konkurrenz groß. Damit hatte Leifhelm schon gerechnet, beteiligte er sich doch in den Vorjahren schon an den Weltmeisterschaften, übrigens jedes Mal erfolgreich.

Diese jährlich stattfindende Veranstaltung zeigt das höchste Ausbildungsniveau des Deutschen Schäferhundes in den Disziplinen Tracking, Gehorsam und Schutz.

„ »Wir haben fleißig geübt.« “ Manfred Leifhelm

Im Rahmen der Vorbereitungen für die Wettbewerbe stand vor Ort zunächst die Tierarztkontrolle an – kein Problem für das Duo aus der Bevergemeinde. Anschließende konnten Hund und Herrchen sich das rund 10 000 Hektar große Fährtengelände in Lerma nochmals zur Training nutzen. Und die Zeitinvestition hat sich gelohnt, denn Balu präsentierte sich in der Disziplin der Unterordnung überzeugend für die Richter und erreichte den fünften Platz von 24 teilnehmenden Rüden in dieser Wertung.

Die Anspannung vor dem Durchgang des Fährtenlaufs stieg bei Manfred Leifhelm, denn vorab waren sehr viele Mensch-Hund-Teams durchgefallen. Für Balu und Manfred Leifhelm lief es jedoch gut und sie erreichten den dritten Platz bei den Rüden.

Gute Wertung führt zum Vize-Meister

Am Tag der Entscheidung stand die Präsentation des Schutzdienstes an. Der Schaulauf am gleichen Tag war ein weiteres wichtiges Element zur Entscheidung über Sieg oder Niederlage. Balu erzielte eine so gute Wertung, dass er sich im finalen Endergebnis den Vize-Weltmeister-Titel holte.

Und auch gemeinsam mit dem Team Germany können sie mehr als zufrieden sein, sind sie doch auch aufgrund der guten Ergebnisse der Mannschaftskollegen um einen Weltmeistertitel reicher.

Mit einer großen Gala und etwa 500 Besuchern endete die Meisterschaft, wie Manfred Leifhelm erzählte. Und auch die Corona-Bedingungen habe man dort sehr gut umgesetzt, berichtete der Ostbeverner.

Gewürdigt wurde die erfolgreiche Teilnahme natürlich auch im Vereinsheim im Schirl. Hier ließen es sich die Mitglieder nicht nehmen, Manfred Leifhelm und Balu zu begrüßen und ordentlich zu feiern.