Vom Umwelttag bis zum Casinoabend

Nach 14 Tagen mit viel Programm und Spaß sind die Pfadfinder aus Ostbevern aus ihrem alljährlichen Sommerlager wieder zurückgekehrt. Stattgefunden hat das Zeltlager mit etwa 60 Teilnehmenden und Leitenden im sauerländischen Rüthen. Die zwei Wochen waren dabei gefüllt mit vielen verschiedenen Aktivitäten.

„Besonders gut finden die Kinder natürlich immer unsere Fahrt in den Freizeitpark sowie, bei dem teilweise sehr heißen Wetter, die Schwimmbadbesuche“, erklärt Christopher Bisping, einer der Betreuenden, „allerdings wurden auch unsere anderen Programmpunkte begeistert angenommen.“ Ein besonderes Highlight war in diesem Jahr der Klima- und Umwelttag, bei dem die Kinder vormittags wählen durften, womit sie sich beschäftigen wollen. So konnte beispielsweise ein Wasserfilter gebaut werden oder eine Nachrichtensendung zum Thema Umwelt gedreht werden.

Waldlehrpfad und Planspiel

Nachmittags hatten dann die jüngeren Kinder die Aufgabe, verschiedene Stationen auf einem Waldlehrpfad in der Nähe des Zeltplatzes zu durchlaufen. Die älteren Teilnehmenden nahmen an einem Planspiel teil: Sie erhielten unterschiedliche Rollen und mussten versuchen, ihre jeweiligen Positionen zu einem Rohstoffabbau in einem fiktiven südamerikanischen Land durchzusetzen. „Neben vielen neuen Programmpunkten gibt es jedes Jahr einige ,Klassiker‘, auf die sich die Teilnehmenden immer besonders freuen“, so Bisping. „Dazu gehört beispielsweise der Casino­abend, bei dem sich Kinder und Betreuenden schick anziehen, die Küche ein besonderes Buffet vorbereitet und anschließend alle an verschiedenen Stationen versuchen, möglichst viele Pokerchips zu erspielen.“ Nicht fehlen durfte in einem Pfadfinderlager natürlich auch das gemeinsame Singen am Lagerfeuer mit Gitarrenbegleitung, mit dem viele Abende ausklangen.

Der Termin für das nächste Sommerlager steht übrigens bereits fest. Wie immer fahren die Pfadfinder in der vierten und fünften Sommerferienwoche (15. Juli bis 29. Juli 2023) in ihr Zeltlager.