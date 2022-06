Von der Schulbank ins Berufsleben

Dem Schulalltag den Rücken kehren und für einen begrenzten Zeitraum eintauchen in eine ganz andere Welt: Die Gymnasiasten des neunten Jahrgangs der Loburg absolvierten nun ein zweiwöchiges Betriebspraktikum. Die WN fragten einzelne Praktikanten aus verschiedenen Bereichen nach ihren Erfahrungen.

Mia Leinkenjost (14 Jahre) verbrachte ihr Praktikum bei der Immobilien GmbH der Volksbank Telgte. „Mir persönlich gefällt es dort sehr gut, da ich neben Büroangelegenheiten auch mit zu Terminen außerhalb kommen darf“, so die Schülerin. Im Büro fertige man unter anderem Exposés oder Aushänge an. Außerhalb dürfe sie an Terminen wie Besichtigungen, Fotoshootings oder der Anfertigung eines 360-Grad-Rundgangs teilnehmen. Letzteres bereitet ihr viel Freude, da „man das gesamte Grundstück durch 360-Grad-Bilder sehen kann“.

Der 15-jährige Timon Frönd verbrachte sein Praktikum beim Stadttheater in Münster. Er ordnete im Kostümfundus Kleidung, etikettierte und räumte ein, da in dem Raum 25 000 Kostüme hängen. „Ich hab mich schon immer für das Theater und alles Drumherum interessiert und wollte mal hinter die Kulissen schauen.“ Was nimmt er aus dem Praktikum mit? „Dass es abgesehen vom Theatersaal noch viel mehr gibt, was man als Besucher gar nicht mitbekommt.“ Besonders gut gefiel ihm, dass er ziemlich viele verschiedene Berufe im Theater kennengelernt habe, wenn auch nicht besonders viel in jedem Feld.

Der ebenfalls 15-jährige Lai Long Shing verbrachte sein Praktikum bei der Kfz-Werkstatt Dogan. Dort lernte er alles kennen, was mit Autos zu tun hat – überwiegend war er mit Reparaturen beschäftigt. Das Praktikum gefiel ihm, da er sich ohnehin für Autos interessiert und sehr viel über sie lernen konnte. Obwohl es anstrengend sei, habe er viel Spaß.

Die 14-jährige Amelie Bossauer machte ihr Praktikum beim Planungsbüro Göttker & Schöfbeck in Ostbevern, da sie sich für Architektur interessiert. Dort zeichnete sie, konstruierte und möblierte Häuser. An ihrem Praktikum gefiel ihr, dass „man nicht nur vor dem PC sitzt, sondern auch mal rausfährt, Maße nimmt und sich Häuser anschaut wie man sie umbauen kann“.

Die 15-jährige Victoria Sucheana verbrachte ihr Betriebspraktikum bei Rossmann in Ostbevern. Dort räumte sie Waren ein und um, was anstrengender sei als gedacht. Sie hatte das Praktikum bei Rossmann gewählt, da es in der Nähe und eine neue Erfahrung sei. Durch das Praktikum konnte sie ihre Berufswahl weiter einschränken.

Die Autorin dieses Textes, Clara Frönd (14 Jahre), verbrachte ihr Praktikum bei den Westfälischen Nachrichten. Dort bearbeitete sie Meldungen und Artikel, um sie für das Layout der Seiten passend zu machen. Zudem gestaltete sie auch diese Seite über die Praktika der Loburg. Ihre Motivation sei es gewesen, die Arbeit der Redaktion näher kennenzulernen. Ihr gefiel das Praktikum sehr, da sie „einen Einblick in die Herstellung von Artikeln oder der Zeitung bekam und auch bei Terminen wie Pressekonferenzen dabei sein durfte“.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Praktikanten und Praktikantinnen viel Spaß bei dem Einblick in die jeweiligen Betriebe hatten.