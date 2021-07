„Von einigen fehlen aktuell Lebenszeichen“

„Angesichts der verheerenden Schäden durch die Starkregenfluten in der Eifel und des menschlichen Leides in unmittelbarer Nähe zu uns“ hat der Lions Club Ostbevern Initiative ergriffen: In direkter Zusammenarbeit mit seinem Schwester-Lions-Club Voreifel, Erftstadt und Zülpich bringt der Ostbeverner Club „Hilfsmittel in Form von Spendengeldern direkt, schnell und unbürokratisch zu den am härtesten Betroffenen“, heißt es in einem Pressetext.

