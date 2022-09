Von Fake-News und Desinformationen

Desinformation, die tägliche Informationsflut im Internet, die Selbstdarstellung im Netz und die eigene Videoproduktion waren nun wichtige Themen, mit denen sich eine Gruppe von Medienscouts der Josef-Annegarn-Schule im Rahmen der „Medienscouts Convention“ in Düsseldorf beschäftigten.

Unter dem Titel „(Re)think Social“ nahm jetzt eine Gruppe von Medienscouts der Josef-Annegarn-Schule in Ostbevern gemeinsam mit rund 220 Schülerinnen und Schülern aus NRW an der sogenannten zur „Medienscouts Convention“ in Düsseldorf teil. Dabei ging es insbesondere um den Umgang mit sozialen Netzwerken. Gemeinsam mit Gästen aus den Bereichen Internet und Social Media diskutierten auch Schülerinnen und Schüler aus dem Kreis Warendorf, wie soziale Netzwerke zu sozialeren Orten gemacht werden können. Begrüßt wurden die Medienscouts durch die Schul- und Bildungsministerin Dorothee Feller.

In fünf Workshops diskutierten die insgesamt 220 Medienscouts an diesem Tag, wie das Internet zu einem besseren Ort für alle werden kann. Dabei waren laut einer Pressemitteilung Desinformation, die tägliche Informationsflut im Internet, die Selbstdarstellung im Netz und die eigene Videoproduktion wichtige Themen. Parallel dazu wurden auch Workshops für die begleitenden Lehrkräfte zu den Themen Sexting sowie sexuellen Grenzverletzungen im Internet und Cybergrooming angeboten.

Die Medienscouts aus dem Kreis nahmen viele Ideen und Anregungen aus dem Workshops mit und werden sie in ihre Arbeit an der Josef-Annegarn-Schule einfließen lassen.