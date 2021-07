Von Jahr zu Jahr verschoben

Wann wird es was mit der Sanierung der Fahrrad-Abstellanlage an der Turnhalle der Josef-Annegarn-Schule?

Die Fahrrad-Abstellanlage an der Turnhalle der Josef-Annegarn-Schule (JAS) ist in die Jahre gekommen. Bereits vor zwei Jahren war die Erneuerung der Dachplatten geplant, und es wurden Mittel für diese Maßnahmen im gemeindlichen Haushalt bereitgestellt. Umgesetzt wurden die Planungen in besagtem Jahr schlussendlich dann aber nicht. Es erfolgte ein Übertrag der Mittel in das Jahr 2020 – doch auch im Vorjahr fand eine Sanierung der Anlage nicht statt. Der Grund: die Corona-Pandemie.

Einen neuen Anlauf gab es in diesem Jahr. 95 000 Euro wurden im Haushaltsplan für den Rückbau sowie den Neubau mit einer Grünbedachung eingestellt – allerdings auch schnell wieder gestrichen beziehungsweise per Ratsbeschluss in das Haushaltsjahr 2022 verschoben.

Sonderprogramm „Stadt und Land“

Da bereits im April vergangenen Jahres ein Bürgerantrag gestellt worden war, der unter anderem zum Inhalt hatte, die Fahrradabstellanlage über die „Förderrichtlinie Nahmobilität“ zu sanieren, hat sich die Verwaltung Gedanken zur Mittelanforderung im Jahr 2021 gemacht. Nur für die Fahrradständer an der Josef-Annegarn-Schule kamen dabei die besagten 95 000 Euro bei einem ersten Überschlag zusammen. Allerdings – so der Vorschlag der Verwaltung – sollte, abweichend zum Bürgerantrag, das Sonderprogramm des Bundes „Stadt und Land“ genutzt werden, da es dort eine höhere Förderquote von bis zu 80 Prozent gebe. In diesem Zuge soll dann auch direkt die Fahrradabstellanlage hinter der Turnhalle der Ambrosius-Grundschule erneuert werden.

Um dieses Projekt mit fundiertem Hintergrund angehen zu können, steht die Verwaltung im steten Austausch mit dem ADFC NRW. So sei gewährleistet, dass die Vorteile gelungener Projekte ähnlicher Art berücksichtigt werden. Außerdem sollen mit Hilfe des ADFC Kontakte zu entsprechenden Projektträgern und Fachplanern hergestellt werden.

Suche nach Fachplaner

Aktuell ist die Verwaltung noch auf der Suche nach einem entsprechenden Fachplaner. Sobald der gefunden ist, wird der Förderantrag, der inklusive einer ersten Kostenberechnung eingereicht werden muss, auf den Weg gebracht.

Die Projekte müssen einschließlich des Schlussverwendungsnachweises bis Ende 2023 abgeschlossen sein, teilt die Gemeindeverwaltung abschließend mit.