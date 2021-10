Vorbereitung auf die Zukunft

Weiter Schule oder doch lieber eine Ausbildung beginnen, darüber informierten sich Schülerinnen und Schüler neunten und zehnten Klassen der Josef-Annegarn-Schule. Dazu waren kurz vor den Ferien in die Mensa und in die Aula zahlreiche Gäste gekommen, die ihre Informationsstände aufgebaut hatten. Die Jugendlichen hatten sich im Unterricht auf die Veranstaltung vorbereitet.

Berufsorientierungsmesse in der Josef-Annegarn-Schule

Am Stand des Anne-Frank-Berufskollegs informierten sich besonders viele Schüler über die Fachrichtungen Sport und Gesundheit.

Was kommt, wenn das Abschlusszeugnis der Josef-Annegarn-Schule in den Händen gehalten wird? Um dann nicht „auf der Straße“ zu stehen, müssen bereits in einigen Monaten die Weichen gestellt werden. Dafür fand noch kurz vor den Herbstferien die Schulorientierungsmesse (SchuMo) statt, bei der sich die Schülerinnen, Schüler und Eltern über infrage kommende Einrichtungen informieren konnten.