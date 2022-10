Vorbild für 138 Einrichtungen

Ihr Bestreben, einen Beitrag für den Klimaschutz und für die Gerechtigkeit auf Erden zu leisten und dafür wieder den Titel als „Ökofaire Gemeinde“ zu bekommen, wurde am Samstag bestätigt und belohnt: Der dafür aktive Pfarreiratsausschuss konnte von Thomas Kamp-Deister (Bistum Münster) die Urkunde zur Rezertifizierung für die Kirchengemeinde St. Ambrosius entgegennehmen. Die Skysingers begleiteten diesen besonderen Gottesdienst musikalisch.

„Zukunft einkaufen“

„Zukunft einkaufen“, so das Leitbild der Initiative des Bistums, das den Kirchen die Möglichkeit bietet, als wirtschaftliche Akteure und Marktteilnehmer dem eigenen Auftrag, den eigenen Werten und Überzeugungen zu entsprechen. Die Bewahrung der Schöpfung, die Achtung der begrenzten Ressourcen der Erde und die Stärkung der Gerechtigkeit, etwa mit dem Konsum von fair gehandelten Produkten wie auch die Untermauerung der Glaubwürdigkeit der Kirche sind die Intentionen des Projekts.

Welche Folgen der Klimawandel für die ländliche Bevölkerung Kenias hat, zeigte ein kleiner Film aus Kibera, einem Slum Nairobis. Mit ihm wurde deutlich gemacht, mit welch Glauben und Zuversicht in ärmlichen Gegenden gelebt wird.

„ Die vitalen Organe, verantwortlich für die Lebensbedingungen auf unserem Planeten, sind die großen Ökosysteme. “ Thomas Kamp-Deister (Bistum Münster)

Die Initiative „Zukunft einkaufen“, so Thomas Kamp-Deister, verfolge als Ziel die Reduktion des Verbrauchs von Energie und Ressourcen in Kirchen und ihren Einrichtungen. Dazu gehöre auch die Umstellung des Einkaufs von Produkten auf der Grundlage ökologischer und sozialer Kriterien in Richtung Nachhaltigkeit. Die Initiative will den örtlichen, kirchlichen Institutionen eine Möglichkeit und Unterstützung geben, den Klimazielen der Weltgesellschaft zu folgen und bietet dabei praktische Hilfe, zum Beispiel mit Leitfäden zur Umsetzung des nachhaltigen Beschaffungsmanagements.

Wissenschaftliche Herausforderungen

Vor Ort leisteten die Aktiven unter anderem mit Energiesparmaßnahmen, dem Verzicht von Einweggeschirr, gezielten Infoveranstaltungen und weiteren Aktionen wichtige Beiträge.

Ähnlich wie der Mensch, der bei einer Körpertemperatur von über vierzig Grad ums Leben komme, verhalte es sich auch mit dem System Erde. „Die vitalen Organe, verantwortlich für die Lebensbedingungen auf unserem Planeten, sind die großen Ökosysteme“, beispielsweise die Eisschilde, der Golfstrom oder das Great Barrier Reef, erklärte Kamp-Deister und fragte, was mit den lebenswichtigen Organen passiere, wann sie umkippen und sterben. Die Beantwortung sei eine große wissenschaftliche Herausforderung. Nicht allein die Kräfte der Natur müssten verstanden werden, sondern auch die Kräfte des Menschen in dessen Wechselwirkung mit der Natur.

Lob für die Verantwortlichen

Ein dickes Lob zollte Thomas Kamp-Deister den Verantwortlichen vor Ort, die „Zukunft einkaufen“ in die Kirchengemeinde einbringen und damit auch eine Vorbildfunktion einnehmen: „Sie waren die Ersten und 138 Kirchengemeinden, Kitas, Bildungseinrichtungen und Schulen sind ihnen von der Nordsee bis Kleve gefolgt“, betonte er und sprach mit Urkunden seine ausdrückliche Anerkennung an die Mitglieder des Ausschusses – das sind Meike Wanke, Anne Jacoby-Bisping, Ulla Schulze Pröbsting, Hildegard Schule-Thörner und Pfarrer Marco Klein – aus.