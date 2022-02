Vorerst kein Piks in der Apotheke

Nachdem es sich zunächst etwas hingezogen hat, fiel Ende vergangener Woche dann doch der Startschuss: Die Apotheker – unter ihnen auch Matthias Bröker aus Ostbevern – dürfen die Corona-Schutzimpfungen verabreichen. Allerdings: „Ich sehe die Notwendigkeit noch nicht“, sagte der Ostbeverner Apotheker und will erst einmal nicht ins Impfgeschehen einsteigen. „Die Ärzte haben das voll im Griff“, sagt er weiter. Da die Bestellungen der Impfstoffe der Arztpraxen über die Apotheken laufen, steht Bröker in regelmäßigem Austausch mit den Ostbeverner Medizinern. „Deswegen sehe ich, was die Praxen leisten.“

Gut vorbereitet

Jedoch: Sollten die Praxen wieder in die Situation kommen, dass aufgrund erhöhter Nachfrage dort die Kapazitäten wieder knapp werden, ist man im Team von Matthias Bröker gut vorbereitet. Sowohl er, als auch seine Frau Petra – ebenfalls Apothekerin – haben in den vergangenen Wochen die Seminare und Schulungen zur Durchführung der Impfungen absolviert. „Das Curriculum hat schon einige Stunden gekostet“, sagt der Ostbeverner über die erforderliche Ausbildung, die sowohl online, wie auch in Präsenz stattgefunden hat und deutschlandweit einheitlich ist.

Wann er möglicherweise doch die Impfungen vornehmen will, kann Matthias Bröker derzeit nicht abschätzen. „Vielleicht, wenn die vierte Impfung erforderlich wird.“

„ »Die Räume müssen von der Amtsapothekerin genehmigt werden.« “ Matthias Bröker

Doch nicht nur die Vorbereitungen für den kleinen Piks an sich standen für den Apotheker an den vergangenen Wochen an. Auch das „Drumherum“ muss passen. So müssen die Apotheken möglichst in den eigenen Räumlichkeiten Platz schaffen. Und „die Räume müssen von der Amtsapothekerin genehmigt werden“, erklärt er weiter. Probleme sieht er da für sich allerdings weniger und hat für die Impfung die bestehenden Beratungsräume im Blick. Er weist aber auch darauf hin, dass man das von Situation zu Situation entscheiden müsse und beispielsweise die Impfungen unter Umständen in die Zeiträume nach Geschäftsschluss legen.

Die Variante „einfach nur den Arm durchs Fenster stecken, um die Impfung zu erhalten und wieder gehen zu können, werde es sicher nicht geben, sagt Matthias Bröker schmunzelnd und berichtet in diesem Zusammenhang von einem Fall, in dem ein Mann bereits am Fenster des Testzentrums an der Marienapotheke den Oberarm hingehalten hatte. „Wir müssen schon – genau wie bei den Ärzten auch – die vorherige Beratung durchführen“, sagt der Apotheker. Außerdem seien nach der Impfung ja bekanntermaßen Wartezeiten einzuhalten. Und genau wie bei den Ärzten auch, benötige man die erforderlichen Unterlagen, wie zum Beispiel dem Anamnesebogen.

Erst einmal wird nichts bestellt

Und auch wenn seit dem gestrigen Dienstag nun auch die Apotheker die Möglichkeit haben, Impfstoff zu bestellen, so „bestelle ich erst einmal nichts“, sagt Bröker. Die Nachfrage sei zur Zeit einfach nicht da. „Überall werden die Kapazitäten runter gefahren“, sagt er auch mit Blick auf das Impfzentrum in Ennigerloh, was inzwischen schon wieder tageweise geschlossen ist und auch nur noch am Wochenende ganztägig sein offenes Impfangebot aufrecht erhält.

Erst einmal nicht ins Impfgeschehen einzusteigen, damit ist der Ostbeverner Apotheker im Kreis Warendorf nicht alleine. Er habe schon mit zahlreichen Kollegen gesprochen, die das ebenso handhaben. Vorbereitet seien hingegen die meisten von ihnen. Wenn es die Lage erfordere, „dann legen wir sofort los.“ Auch wenn das weitere Kapazitäten binde. Denn das Testzentrum laufe ebenfalls weiter – mit einer recht ordentlichen Frequenz, wie Bröker feststellte und deswegen zuletzt die Kapazitäten wieder erhöht.