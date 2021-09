Wanderung durch den Teuto

Ostbevern Touristik bietet eine Wanderung durch den Teutoburger Wald an.

Der Teutoburger Wald ist von Ostbevern aus gut zu erreichen, deshalb startet der Ostbevern Touristik am 9. Oktober (Samstag) am Rathaus seine Tour. Mit dem eigenen Pkw geht es um 13.30 Uhr in Fahrgemeinschaften los.

Nach der Anfahrt wandert die Gruppe die Holperdorper Schleife über Wiesen und Wälder und taucht dabei am Rande eines Steinbruchs in die Erdgeschichte des Teutoburger Waldes ein, genießt traumhafte Ausblicke auf das Münsterland, sieht das sprudelnde Wasser der Brüggelieth Quelle, die Felsengebilde der Duvensteine und durchwandert die „Toskana“ des Teuto. Dabei werden uns auch die Auswirkungen des Klimawandels auf den heimischen Wald vor Augen geführt.

Der rund 13 Kilometer lange Rundweg bietet als „Premiumweg“, vom Deutschen Wanderinstitut ausgezeichnet, höchsten Wandergenuss, eine abwechslungsreiche Landschaft und erlebnisreiche Szenarien, heißt es in der Ankündigung der Ostbevern Touristik.

Auf der Wanderung gibt es Gelegenheit, ein selbst mitgebrachtes Picknick einzunehmen. Die Gebühr beträgt sechs Euro, Kinder bis 14 Jahre sind frei. Es gelten die 3G-Regeln.

Anmeldungen sind unter info@ostbevern-touristik.de oder

0 25 32/43 10 350 möglich.