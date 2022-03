Was Hamburg und Köln können . . .

Ideen, wie die Bevergemeinde sich in den kommenden Jahren entwickeln soll, gibt es viele. Konkret gefasst werden diese Vorschläge jetzt unter dem Oberbegriff „Smart City“. Denn genau wolle man hin. Welche Elemente aus der großen Kugel dieses Themas auf Ostbevern passen, das soll in den nächsten Monaten herausgearbeitet werden.

Ostbevern will smart werden. „Smart City“ um genau zu sein. Die Gemeinde will sich damit in eine Reihe mit Sidney, Hamburg oder Köln einfügen. „Da passt Ostbevern als kleine Landgemeinde nicht so richtig rein“, sagt Bürgermeister Karl Piochowiak, um die Aussage sogleich wieder zu revidieren. Denn „Smart City“ umfasse eine riesige Kugel an Themen. Eine Komplexität, die es erst einmal zu begreifen gilt. Und aus diesem großen Blumenstrauß an Möglichkeiten gelte es, die richtigen Blumen zu pflücken und zu schauen, „was passt zu Ostbevern“, sagt Piochowiak, dem gleich bei den ersten Sätzen die Begeisterung zu dem Projekt deutlich anzumerken ist.

Technologiebasierte Veränderungen und Innovationen

Und auch wenn das Gebilde „Smart City“ auf den ersten Blick recht kryptisch erscheinen mag, so haben sich Verwaltung und Vertreter aus der Politik bereits in zwei Workshops auf den Weg gemacht. Doch von vorne: Was bedeutet „Smart City“ ganz konkret? „Smart City“ ist ein Begriff, der seit den 2000er-Jahren in unterschiedlichen Bereichen benutzt wird. So wird in der Politik, der Verwaltung, der Wirtschaft oder auch bei der Stadtplanung diese Begrifflichkeit verwendet, um technologiebasierte Veränderungen und Innovationen in urbanen Räumen zusammenzufassen. Dahinter steht die Idee der Nutzbarmachung digitaler Technologien, mit denen auf die wirtschaftlichen, sozialen und politischen Herausforderungen, mit denen postindustrielle Gesellschaften um die Jahrtausendwende konfrontiert sind, reagiert werden soll. Die zentralen Themen wiederum sind der Umgang mit Umweltverschmutzung, dem demografischen Wandel, dem Bevölkerungswachstum, der Finanzkrise und auch der Ressourcenknappheit. Kurz gesagt, es werden sämtliche Innovationen erfasst, die das Leben in den urbanen Räumen nachhaltiger machen.

„Wir müssen einen visionären Blick entwickeln“, sagt der Bürgermeister. Dabei dürfe man sich durchaus von großen Vorreitern inspirieren lassen und Projekte, die dort umgesetzt wurden, kreativ für Ostbevern abbilden. Man müsse aus großen Ideen kleine Ideen ableiten. Allem voran gestellt sei die „Erhaltung der Lebensqualität“ in der Bevergemeinde. Denn bei allem, was man tue, stelle sich die Frage: „Wo wollen wir als Gemeinde hin“, so Piochowiak. „Wie soll Ostbevern 2050 aussehen? Wird es nur noch ein Stadtteil von Münster sein und Wohncharakter erfüllen oder soll es so bleiben wie es ist?“ Einzelne Ideen sprudeln im Gespräch immer wieder aus ihm heraus. Zum Beispiel in Sachen Mobilität: Im Sauerland könne man zig Kilometer in eine Richtung wandern und würde an jeder Stelle einen Bus finden, der einen wieder zurück bringt. Was könnte da im Münsterland möglich sein?

Klimaschutz im Fokus

Dabei immer besonders im Fokus: der Klimaschutz. „Das wollen wir alle“, sagte Wirtschaftförderinn Yvonne Ganzert, die maßgeblich an dem Projekt „Smart City“ beteiligt ist. Eine entscheidenden Rolle spiele da, wie auch bei anderen Projekten der „Smart City“, die Vernetzung mit anderen Kommunen der Region. So könnten Konzepte, die beispielsweise für Ostbevern entwickelt würden, auch in Warendorf oder Sendenhorst – mit diesen beiden Kommunen hat man sich bereits zusammengeschlossen – genutzt werden. Ganz konkret denkt Ganzert an das Themenfeld der Mobilität. „Warendorf ist ja sehr nah.“ Oder auch an den Tourismus. So ließe sich beispielsweise eine App entwickeln, die Besucher auch in anderen Orten verwenden könnten. Das vereinfache den Touristen die Handhabung und sei durch einen Wiedererkennungswert attraktiver.

Die nächste Etappe: Ideen, Visionen und Pläne schärfen, und konkret greifbar machen, um so möglichst viele Bürger in dem Prozessen mitzunehmen, sind sich Piochowiak und Ganzert einig. Und auch wenn das Projekt für die Bevergemeinde noch in den Kinderschuhen steckt, so ist man dennoch guten Mutes, dass vieles möglich sein wird.