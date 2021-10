„Wasser marsch“ für Feuerwehrnachwuchs

Löschbiber endlich wieder in Aktion Die Freude war den Löschbibern ins Gesicht geschrieben, als sie sich am letzten Diensttag (14.09.2021) endlich wieder persönlich zu ihrem Dienstnachmittag zum Thema „Herstellung einer Löschwasserversorgung“ getroffen haben. Die strahlenden Gesichter blieben trotz des Tragens eines Mund-Nasen-Schutzes nicht verborgen. Die Einhaltung von Abstands- und Hygieneregeln machte es – angepasst an die aktuelle Coronalage - möglich, die Dienstnachmittage wieder in Vollpräsenzdurchzuführen. Zuvor trafen sie sich dazu über ein halbes Jahr nur Online insbesondere zu den Themen Fahrzeugkunde, Feuerlöscher sowie Knoten und Stiche. Auch das gute Wetter spielte mit. Nach einer Sicherheitseinführung zum Umgang mit dem Strahlrohr und dem vertraut machen mit feuertechnischen Material wie Verteiler, Strahlrohr und Schläuchen stellten dieLöschbiber unter Anleitung eine eigene Löschwasserversorgung her. Nach dem Befehl „Wasser marsch“ waren sie auch nicht mehr zu halten, machten ihrem Namen alle Ehre und setzen den Vorhof zum Feuerwehrgerätehaus in Ostbevern mit einer Löschübung unter Wasser.Das brachte nicht nur Spaß, sondern entsprach auch einem Training bei den echten (großen) Feuerwehrleuten nur mit kleinerem und leichterem Material. Mit weiteren spannenden Themen wie einer Schnitzeljagd mit Überraschungen und Verkehrserziehung unter Einsatz von Funkgeräten setzen die Löschbiber ihren Dienst jeden 2. und 4. Dienstag (außer an Feier- undFerientagen) mit einem „Löschbiber tatütata“ fort.

Foto: Gemeinde Ostbevern