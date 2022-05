„Wehe, es wird nicht gelacht“

Der Pianist, Kabarettist und Musikschulleiter Holger Blüder trat am Samstagabend im der Rahmen der Loburger Schlosskonzerte in Ostbevern auf.

Die wortgewandten Texte von Heinz Erhardt mit den skurrilen Werken des österreichischen Komponisten Georg Kreisler sowie eigenen Kompositionen und Texten in einen Gesamtzusammenhang und in Einklang zu bringen: Diese beeindruckende künstlerische Leistung gelang am Samstagabend Holger Blüder im Rahmen der Loburger Schlosskonzerte.