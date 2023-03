Wichtige Weichenstellung

Wahlen standen im Mittelpunkt der ersten Mitgliederversammlung der Sozialdemokraten in Ostbevern.

Wahlen standen im Mittelpunkt der ersten Mitgliederversammlung der Sozialdemokraten in Ostbevern. Sie bestimmten die Delegierten und Ersatzdelegierten für die Kreisdelegiertenkonferenz zur Europawahl, die am 5. Juni in Ostbevern im Gasthof Mersbäumer stattfindet.

Weiterhin mussten laut einer Pressemitteilung die Delegierten und Ersatzdelegierten für den Kreisparteitag im Oktober gewählt werden, wozu aus rechtlichen Gründen am gleichen Abend eine weitere Mitgliederversammlung durchgeführt werden musste. Für die Kreisdelegiertenkonferenz als auch für den Kreisparteitag wurden als Delegierte Jutta Drilling-Kleihauer und Willy Ludwig gewählt. Ersatzdelegierte sind Peter Eisel und Roswitha Göttker. Unter dem Punkt Verschiedenes wurden die aktuellen Entwicklungen in der Causa Kita Biberbande thematisiert.

Die Mitgliederversammlung begrüßte einhellig die Schritte der Staatsanwaltschaft und verband dies mit der Zuversicht, dass nunmehr das zuständige Gericht die Rolle des ehemaligen Bürgermeisters abschließend klären werde.