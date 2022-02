Weiter auf dem torffreien Weg

Bereits 2019 hatten die Lokalpolitiker der Bevergemeinde beschlossen, dass ihr Ort torffrei werden sollte. In den Augen der Fraktion der Grünen ist das Thema jedoch in den vergangenen Jahren etwas aus dem Blickfeld geraten. Umso wichtiger war es ihnen jetzt, mit Informationen an die Öffentlichkeit zu gehen.

Produkte die Torf enthalten sollen – geht es nach dem Willen der Ostbeverner Politik – aus den Geschäften in der Bevergemeinde verschwinden. Ideen, das Thema in den Fokus zu nehmen, hatte die Fraktion der Grünen in vier Anträgen formuliert.

„Ich habe das Gefühl, das Thema wird unterschätzt und ist bei den Bürgern noch nicht so richtig angekommen“, sagte Werner Stratmann (Grüne) in der jüngsten Sitzung des Umwelt- und Planungsausschusses, als es um gleich vier Anträge seiner Fraktion zum Stichwort „Ostbevern torffrei“ ging. Zwar sei das Thema bereits vor zwei Jahren im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes angegangen worden und auch seien seinerzeit schon einige Dinge umgesetzt worden, aber Werner Stratmann ist das nicht genug. Und er erinnerte an die Mondlandschaften, die beim Abbau von Torf in den großen Mooren beispielsweise im Emsland entstehen. Trotzdem finde man im Einzelhandel immer noch Produkte, die Torf enthielten. Gerade deshalb sollte die Verwaltung noch einmal das Gespräch mit den örtlichen Händlern suchen und darauf erneut aufmerksam machen, so der Wunsch der Grünen.

Eine Aufgabe, die Bürgermeister Karl Piochowiak beim neuen Klimaschutzmanager, der im März seine Arbeit in der Bevergemeinde aufnehmen wird, sieht. Ein Vorstoß, dem der Ausschuss im Zusammenspiel mit dem Antrag der Grünen durchaus folgen konnte.

Kompost der AWG im lokalen Einzelhandel

Uneinigkeit hingegen herrschte hingegen bei dem Antrag, dass die Gemeinde mit den Einzelhändlern und der AWG im Kreis Warendorf das Gespräch suchen sollte, um die Kompostprodukte der AWG in den Geschäften vor Ort anzubieten. Auch die Erklärung von Werner Stratmann, dass man sich wünsche, dass nur die Anregung gegeben werden sollte, vermochte nicht zu überzeugen. So hielt es unter anderem Simon Stadtmann (CDU) für falsch, so Werbung für die AWG als privatwirtschaftliches Unternehmen zu machen. Trotz fünf Ja-Stimmen, wurde dieser Vorschlag der Grünen abgelehnt.

„ »Ich habe das Gefühl, das Thema wird unterschätzt und ist bei den Bürgern noch nicht so richtig angekommen.« “ Werner Stratmann (Grüne)

Den Antrag zwischen März und Mai am Parkplatz am Friedhof – analog zur Laubsammelaktion – Feinkompost der AWG kostenlos für die Bürger anzubieten, stieß jedoch auf Zustimmung. Allerdings wurde der Antrag auf lediglich zwei Ausgabetermine beschränkt und die Abgabe auf haushaltsübliche Mengen beschränkt. Kostenpunkt für die Gemeinde für diese beiden Aktionen: 2800 Euro. Diese Summe soll aus dem Klimafond genommen werden, beschlossen die Ausschussmitglieder bei zwei Gegenstimmen.

Ebenfalls angenommen wurde Antrag Nummer vier: Womit die Verwaltung beauftragt wurde, nochmals die Öffentlichkeitsarbeit zu diesem Thema „Torfverzicht“ zu intensivieren. „Wir müssen stärker für Sensibilität sorgen“, sagte auch Piochowiak. Und bekam dafür Zuspruch aus dem Gremium. Denn, so war man sich weitgehend einig, wenn die Bürger entsprechend informiert und sensibilisiert sind und ihr Kaufverhalten ändern, wird der Markt sich von selbst reguliert.