Weiterer Meilenstein: 400 Mitglieder beim TCO

Bereits bei der Jahreshauptversammlung im März konnte der erste Vorsitzende des Tennisclub Ostbevern, Peter Börsch, einen neuen Rekord bei der Mitgliederzahl des Vereins vermelden: Schon da war er sich sicher, noch 2022 die Schwelle von 400 Mitgliedern überschreiten zu können. Grund für den Optimismus: die Attraktivität der Tennisanlage, die Möglichkeit, nach zwei Pandemiejahren draußen Sport zu treiben und das Schnupperangebot des TCO mit Trainingsstunden und einer Vereinszugehörigkeit für ein Probejahr. Das Ziel wurde nun erreicht.

Neben einigen ehemaligen Jugendmitgliedern, die sich nach Studiums- oder Ausbildungspause wieder dem Tennisverein angeschlossen haben, oder zahlreichen Schülern haben sich zahlreiche ehemalige aktive Sportlerinnen und Sportler aus anderen Sportbereichen, Neubürgerinnen und Neubürger der Gemeinde, aber auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Ostbeverner Unternehmen dem Tennisclub angeschlossen.

Die Mitgliederkurve

Die Mitgliederkurve zeigt seit Jahren kontinuierlich aufwärts: Erst zu Jahresbeginn 2015 wurde die 300er-Marke überschritten, das bisherige Clubmitgliedschaftsallzeithoch stammt aus dem Jahr 2001. Dieses wurde in diesem Sommer dank eines neuen Schnuppermitgliederrekords deutlich übertroffen. Die 400 aktiven Mitglieder teilen sich in 122 Kinder und Jugendliche sowie 278 Erwachsene auf.

193 Mitglieder sind in der laufenden Sommersaison in sieben Junioren- und zwölf Senioren-Teams spielberechtigt, die zum Spielbetrieb von der U8 bis zur Ü50 und von der Kreisklasse bis zur Münsterlandliga angemeldet sind. Mit 110 Meldungen bei den diesjährigen Clubmeisterschaften wurde der Rekord aus dem Vorjahr wiederholt.

Nichtsdestotrotz ist sich TCO-Vorstand Peter Börsch sicher, dass auch weitere neue Clubmitglieder erfolgreich integriert werden können und fordert alle Interessierten auf, sich über die Club-Homepage (www.tennisclub-ostbevern.de) zu informieren und Kontakt aufzunehmen, wenn Interesse am Tennissport besteht: „Bis jetzt ist es unseren Sportwarten Frank Müller und Clemens Börger noch immer gelungen, alle Tennisinteressierten an unseren Sport heranzuführen und oftmals nicht nur ins Vereinsleben, sondern auch in unsere Mannschaften zu integrieren“.

Noch Luft nach oben?

Auf die Frage, wie viele zusätzliche Mitglieder der Verein noch aufnehmen könnte, antwortet Börsch: „Hauptsache ist, dass alle Mitglieder ausreichend Möglichkeiten haben, den Schläger zu schwingen. Dank einer Buchung über die TCO-App klappt dies reibungslos. Es gibt keine Wartezeiten. Wer erfolgreich gebucht hat, kann einen der sieben Ascheplätze auch zu der Zeit nutzen – eine Stunde als Einzel-Paarung und eineinhalb Stunden als Doppel-Paarung.“ Und er ergänzt: „Sollte der Boom im Tennissport anhalten und der Bedarf entstehen, zusätzliche Spielflächen zu schaffen, so ist auch das auf dem Vereinsgelände möglich. Doch zurzeit passt es“, so sein abschließendes Fazit, auch verbunden mit einem großen Dank an das Trainerteam rund um Frank und Nils Müller, die vielen Neueinsteigern und Clubmitgliedern ein attraktives Trainingsangebot bieten.

Noch zweieinhalb Monate wird auf der Tennisanlage an der Westbeverner Straße draußen gespielt werden können, dann wird sich die Wintersaison in der Tennishalle anschließen. Bis dahin stehen noch Meisterschaftsspiele und die Endrunden der Clubmeisterschaften an. Finalspieltag ist der 18. September mit 28 End- und Platzierungsspielen in sieben Kategorien auf der Clubanlage.

Auch dieses Jahr sind alle Interessierten hierzu eingeladen: „Zu Spiel, Satz und Sieg sowie einer Wurst vom Grill und einem Kaltgetränk“, so der Vorsitzende gegenüber unserer Zeitung.