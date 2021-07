Weiterer Termin für Radtour

Bereits am gestrigen Sonntag hatte Ostbevern-Touristik zu einer geschichtlichen Fahrradtour durch die Münsterländer Parklandschaft eingeladen. Die Nachfrage für dieses Angebot sei jedoch so groß gewesen, dass die Plätze schnell ausgebucht gewesen seien, berichtet Christine Schafberg. Deswegen bieten die Verantwortlichen die Tour mit Gästeführerin Marianne Pottebaum am Sonntag (1. August) erneut an. Interessierte werden gebeten, sich zeitnah anzumelden. Die rund 30 Kilometer lange Tour führt vorbei an bekannten und weniger bekannten Orten mit geschichtlichem Hintergrund. Gästeführerin Marianne Pottebaum hat viele Informationen und Anekdoten zusammengestellt, um die Teilnehmer Zeugen von lang vergessener Aristokratie, Bauerntum und Denkmälern werden zu lassen, freuen sich die Verantwortlichen endlich wieder Angebote machen zu können. So erfahren die Teilnehmer fesselnd und anschaulich Altes und Neues zur 933-jährigen Geschichte Ostbeverns. Startpunkt für die Tour ist um 13.30 Uhr an der Geschäftsstelle der Ostbevern Touristik an der Hauptstraße 43. Eine Kaffeepause im Gasthof „Zum kühlen Grunde“ ist organisiert. Die Teilnehmergebühr beträgt sechs Euro pro Person, Kinder bis 14 Jahre sind frei. Anmeldung und weitere Informationen: info@ostbevern-touristik.de oder

0 25 32/ 43 103 50.