Bescherte der Wettergott allen Freiluft-Wasserratten am Dienstag noch einmal ausgesprochen gutes Badewetter bei angenehmen 25 Grad Lufttemperatur, so werden die Tage und vor allem die Nächte insgesamt kühler. Zeit also, das Ende der Freibadsaison auch im Beverbad einzuläuten. Wer trotzdem in diesen Tagen noch einmal seine Bahnen unter freiem Himmel ziehen will, der muss sich beeilen. Denn am morgigen Freitag (17. September) öffnet der Freibadbereich zum letzten Mal in diesem Jahr seine Pforten. Danach ist das Freiluftschwimmen beendet.

Die Bilanz von Christoph Busch-Lütke Westhues, Geschäftsführer der Ostbeverner Bäder- und Beteiligungsgesellschaft, und seinem Bad-Team fällt jetzt zum Ende der Saison überaus durchwachsen aus – und das nun schon zum zweiten Mal in Folge. Wobei das in diesem Sommer nicht nur durch die andauernde Corona-Pandemie zu begründen ist.

Zwar gab es auch in diesem Sommer – analog zu 2020 – coronabedingte Einschränkungen für den Badebetrieb. Daneben wollte auch das Wetter nicht so ganz mitspielen. Der Sommer 2021 war längst nicht so warm und sonnig wie im vergangenen Jahr, sondern zeigte sich durchwachsen mit wenigen Sonnentagen – dafür mit umso mehr Regen. Das verhagelt den Verantwortlichen erneut die Freibadbilanz für den Sommer.

„Seit dem Start in die Freibadsaison am 14. Juni kamen bis Ende August lediglich 9007 Besucher ins Freibad“, berichtet Christoph Busch-Lütke Westhues. Das seien in Summe 308 Badegäste weniger als 2020 im gleichen Zeitraum. Und auch schon im vergangenen Jahr waren die Besucherzahlen ernüchternd, heißt es von der Bäder- und Beteiligungsgesellschaft. Denn im Vergleich zum Jahr 2019 kamen 2020 schon rund 15 000 Badegäste weniger ins Bad – bedingt durch die Schließungen aufgrund der Pandemie.

Jetzt hofft das Beverbad-Team, dass mit dem Start in die Hallenbad-Saison wieder mehr Badegäste kommen. Aktuell werden in der Schwimmhalle noch die letzten Reinigungs- und Reparaturmaßnahmen durchgeführt. Ab Sonntag (19. September) sollen dann die ersten Schwimmer ihre Bahnen in der Halle ziehen können. Am Samstag (18. September) bleibt das Beverbad für Umrüst- und Reinigungsarbeiten vollständig geschlossen.

Auch für die kommenden Monate, in denen das Hallenbad genutzt wird, gelten die besonderen Hygienemaßnahmen. So erhalten nur Personen, die sich nach der „3G-Regel“ (geimpft, getestet, genesen) ausweisen können Einlass ins Beverbad. Zwischen dem Eingangs- und Umkleidebereich gilt weiterhin Maskenpflicht, und die maximale Besucherzahl im Hallenbad ist auf 100 Badegäste begrenzt, teilen die Verantwortlichen mit.

Das Hallenbad ist zu folgenden Zeiten geöffnet:

Montag: geschlossen

Dienstag: 15 bis 20.30 Uhr

Mittwoch: 15 bis 20.30 Uhr

Donnerstag: 15 bis 18 Uhr

Freitag: 15 bis 20.30 Uhr

Samstag: 8 bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr

Sonntag: 8 bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr

Feiertage: 8 bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr.