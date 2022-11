Wenn die bunten Blätter fallen . . .

Herbstzeit ist Laubzeit. Viele erfreuen sich an dem bunten Farbenspiel, dass die Bäume zu dieser Jahreszeit zu bieten haben. Doch wenn die Bäume ihren Blätterschmuck verlieren, dann sorgt das in der Regel bei Grundstücks- und Gartenbesitzern für haufenweise Arbeit. Sie stehen dabei nicht nur vor zusammengekehrten Laubbergen, sondern auch häufig vor der Frage, wohin mit dem Laub, wenn die Biotonne bereits proppevoll ist.

Deshalb bietet die Gemeindeverwaltung laut einer Mitteilung auch in diesem Jahr wieder an drei Samstagen kostenlose Laubentsorgungsmöglichkeiten an.

Der erste Termin zur Entsorgung von Laub findet bereits am Samstag (19. November) statt. Auf dem Parkplatz vor dem Bauhof wird dafür von 9 bis 13 Uhr ein entsprechender Presscontainer zur Verfügung stehen. Weitere Laubentsorgungsmöglichkeiten werden am 3. und 10. Dezember angeboten, ebenfalls von 9 bis 13 Uhr auf dem Parkplatz am Bauhof. Am 3. Dezember (Samstag) wird zusätzlich auch ein Laubcontainer im Ortsteil Brock an der ehemaligen Schule Brock aufgestellt.

Das Laub kann in Säcken oder lose auf einem Hänger angeliefert werden. Die Befüllung der Presscontainer erfolgt selbstständig, so dass Arbeitsgeräte dafür mitzubringen sind.

Laub, das im Rahmen einer gewerblichen Tätigkeit gesammelt wurde, kann bei dieser Entsorgungs-Aktion nicht entgegengenommen werden. Das gilt auch für Strauchschnitt und andere Gartenabfälle. Diese und andere Abfälle können am benachbarten Recyclinghof entsorgt werden.